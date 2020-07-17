جونسون: الحياة لن تعود لطبيعتها قبل نوفمبر على أحسن تقدير

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. (الإنترنت)

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الجمعة، إن الحياة لن تعود إلى طبيعتها قبل نوفمبر المقبل على أحسن تقدير، وحذر من أن الملاهي الليلية ومناطق لعب الأطفال يجب أن تظل مغلقة وأن تبقى حفلات الزواج محدودة.

وأضاف جونسون خلال مؤتمر صحفي في مقر رئاسة الوزراء، أن السلطات ستسمح ابتداءً من أكتوبر للجماهير بحضور الفعاليات الرياضية، لكنه قال إن الحكومة ستبحث العودة للحياة الطبيعية بشكل أكبر ابتداء من نوفمبر، حسب وكالة «رويترز».

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وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أن السلطات المحلية ستكون لها صلاحيات أكبر في فرض إجراءات العزل العام ابتداء من يوم السبت، وقال «هذه الصلاحيات ستمكن السلطات المحلية من التحرك بشكل أسرع للتصدي لحالات التفشي حيث تكون للسرعة أهمية بالغة».