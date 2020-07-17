حصيلة يومية قياسية بفيروس «كورونا» بالولايات المتحدة تزيد على 65 ألف إصابة

سجّلت الولايات المتّحدة مساء الخميس أكثر من 68 ألف إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية في هذا البلد، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن «كورونا المستجد».

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز أنّ الدولة الأكثر تضرّرا من الوباء في العالم سجّلت خلال 24 ساعة 68428 إصابة جديدة بالوباء، إضافة إلى 974 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين حصد الفيروس الفتّاك أرواحهم في هذا البلد إلى 138201 شخص من أصل 3560364 مصابا.

ومنذ نهاية يونيو تواجه أقوى دولة في العالم تزايدا متسارعا في أعداد المصابين بالفيروس، لا سيّما في الولايات الواقعة في غرب البلاد وجنوبها، وعلى مدى الأيام العشرة الأخيرة تراوح عدد الإصابات الجديدة المسجّلة يوميا ما بين 55 ألفا و67 ألف إصابة.

وتعادل هذه الأرقام ضعف تلك التي كانت تسجّل في أبريل، عندما كان القسم الأكبر من الولايات المتّحدة يخضع لتدابير عزل للحدّ من تفشّي الوباء، وسجّلت حصيلة الإصابات اليومية القياسية السابقة، الأربعاء، وقد بلغت 67632 إصابة.

والخميس سجّلت فلوريدا، التي كانت من أوائل الولايات الأميركية التي تخرج من العزل، حصيلة وفيات يومية قياسية بفيروس «كورونا المستجد» بلغت 156 وفاة وفلوريدا هي الولاية التي باتت تسجّل أكبر عدد من الإصابات اليومية الجديدة في البلاد، متقدّمة بذلك على كاليفورنيا وتكساس، وتناهز الحصيلة اليومية نحو عشرة آلاف إصابة جديدة ولغاية اليوم أصيب بالفيروس في فلوريدا أكثر من 315 ألف شخص.

وتوقّعت نماذج وبائية محدّثة أن تزداد الحصيلة اليومية للوفيات المرتبطة بـ«كوفيد-19» في الولايات المتحدة، ليبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد 151 ألفا بحلول 1 أغسطس و157 ألفا بحلول 8 أغسطس.

وهذه الأرقام هي حصيلة متوسّط نماذج وضعتها 23 مجموعة بحثية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، ونشرها الثلاثاء فريق مختبر «ديفيد رايخ لاب» من جامعة ماساتشوستس، نيابة عن المراكز الأميركية للوقاية من الأمراض ومكافحتها.