زلزال يضرب بابوا غينيا الجديدة.. وتحذير من «تسونامي»

مؤشر لرصد قوة الزلازل والهزات الأرضية، (أرشيفية: ا ف ب)

ضرب زلزال بقوة 6.9 درجة شرق بابوا غينيا الجديدة، اليوم الجمعة، مثيرا الهلع بين السكان الذين خرج بعضهم إلى الشوارع.

وأوضح المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي أنّ الزلزال حصل على عمق 85 كلم، وعلى بعد 150 كلم إلى شمال شرق العاصمة بورت موريسبي، حسب وكالة «فرانس برس».

وهرع بعض المواظفين إلى شوارع العاصمة عند وقوع الزلزال، وأفادت وسائل إعلام أن سكان قسم كبير من البلاد يصل إلى جزيرة بوغانفيل على بعد 900 كلم بالهزة، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.

وبسبب رداءة وسائل الاتصال في تلك الجزر، وصعوبة تضاريسها ووعورة الطرق بين مناطقها المأهولة، فإن معرفة تداعيات الكوارث الطبيعية فيها يستغرق أحيانا أياما عدة.

تحذير من «تسونامي»

ودعا مركز التحذير من «تسونامي» في المحيط الهادئ في مرحلة أولى سكان المناطق الساحلية الواقعة ضمن دائرة شعاعها 300 كلم من مركز الزلزال إلى أخذ الحيطة، بسبب احتمال حصول أمواج مدّ عال «خطرة»، لكنه تم رفع هذا التحذير لاحقا.

وغالبا ما تتعرض جزر بابوا غينيا الجديدة إلى زلازل بسبب وقوعها على «حزام النار» في المحيط الهادئ، وهي منطقة التقاء صفائح تكتونية ينتج عن احتكاكها ببعضها البعض نشاط زلزالي وبركاني كثيف.