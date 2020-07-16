روسيا ترد على اتهامات بريطانية بمحاولة سرقة أبحاث حول لقاح «كورونا»

الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف (أرشيفية: الإنترنت).

نفى الكرملين، الخميس، اتهامات بريطانيا بأن «جهات روسية» حاولت التدخل في الانتخابات التشريعية العام الماضي، وأن قراصنة يعملون بشكل «شبه مؤكد» لحساب أجهزة الاستخبارات الروسية حاولوا سرقة أبحاث حول لقاح لفيروس كورونا المستجدّ.

ووفق «فرانس برس»، أفاد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة «تاس» الروسية «ليس لدينا معلومات عمن يمكن أن يكون اخترق شركات الأدوية ومراكز الأبحاث في بريطانيا».

وأضاف: «روسيا لا علاقة لها بهذه المحاولات. نحن لا نقبل مثل هذه الاتهامات ولا المزاعم الأخيرة الواهية حول التدخل في انتخابات 2019».

