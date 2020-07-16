الهند تعزل 125 مليون شخص و«كورونا» يواصل انتشاره في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 يوليو 2020, 01:14 مساء

أعادت الهند فرض إجراءات العزل على نحو 125 مليون شخص، أي ما يعادل نحو عُشر سكانها بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد»، الذي سجلت الولايات المتّحدة حصيلة يومية قياسية بعدد المصابين به خصوصا في جنوب البلاد.

وستكرم إسبانيا، وهي إحدى الدول الأوروبية الأكثر تضررا بالوباء، الخميس، رسميا ضحايا الفيروس فيما تواصل مراقبة أكثر من 120 بؤرة نشطة على أراضيها. وأصيب أكثر من 13.4 مليون شخص بالفيروس في العالم وتم الإبلاغ عما يقرب من 580 ألف وفاة حتى الآن.

وفي كل القارات، يتسبب الوباء في موجة من إعادة فرض تدابير العزل، إضافة إلى إجراءات جديدة مثل إلزامية وضع القناع الواقي خصوصا في الولايات المتحدة، حيث يلقى قبولا متزايدا رغم أن جزءا من السكان لا يزال مترددا في استخدامه.

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