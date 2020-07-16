67 ألف إصابة جديد بـ«كورونا» في الولايات المتحدة

ترامب خلال زيارة لمركز طبي في مدينة بيثيسدا بولاية ميريلاند الأميركية في 11 يوليو 2020 (فرانس برس)

سجّلت الولايات المتّحدة أكثر من 67 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية، بحسب بيانات نشرتها جامعة «جونز هوبكنز» التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19.

وأظهرت بيانات «جونز هوبكنز» مساء أمس الأربعاء أنّ الدولة الأكثر تضرّراً من الوباء في العالم سجّلت خلال 24 ساعة 67,632 إصابة جديدة بالوباء، إضافة إلى 795 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين حصد الفيروس الفتّاك أرواحهم في هذا البلد إلى أكثر من 137,200 شخص من أصل أكثر من 3.49 مليون مصاب، حسب وكالة «فرانس برس».

ومنذ نهاية يونيو تواجه أقوى دولة في العالم تزايداً متسارعاً في أعداد المصابين بالفيروس ولا سيّما في الولايات الواقعة في غرب البلاد وجنوبها. وعلى مدار الأيام العشرة الأخيرة تراوح عدد الإصابات الجديدة المسجّلة يومياً ما بين 55 ألفاً و65 ألف إصابة.

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وتعادل هذه الأرقام ضعف تلك التي كانت تسجّل في أبريل، عندما كان القسم الأكبر من الولايات المتّحدة يخضع لتدابير عزل للحدّ من تفشّي الوباء. وتعود حصيلة الإصابات اليومية القياسية السابقة إلى السبت وقد بلغت يومها 66,528 إصابة.

وتوقّعت نماذج وبائية محدّثة أن تزداد الحصيلة اليومية للوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة ليبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد 151 ألفاً بحلول 1 أغسطس و157 ألفاً بحلول 8 أغسطس.

وهذه الأرقام هي حصيلة متوسّط نمذجات 23 مجموعة بحثية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، ونشرها الثلاثاء فريق مختبر «ديفيد رايخ لاب» من جامعة ماساتشوستس، نيابة عن المراكز الأميركية للوقاية من الأمراض ومكافحتها.