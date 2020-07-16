بينها بايدن وأوباما و«آبل».. قرصنة حسابات شخصيات وشركات أميركية على «تويتر»

شعار تويتر (أرشيفية: أ ف ب)

تعرّضت حسابات رسمية على موقع «تويتر» تابعة لعدد من الشخصيات البارزة في الولايات المتحدة، من أمثال بيل غيتس وباراك أوباما وجو بايدن وإيلون ماسك وجيف بيزوس، وكبريات الشركات الأميركية مثل آبل وأوبر، لعملية قرصنة، الأربعاء، تمكّن خلالها المقرصنون من نشر إعلانات تدعو متابعي هذه الحسابات لإرسال مبالغ بعملة «بيتكوين» الرقمية مع وعد بمضاعفتها.

وجاء في التغريدات المقرصنة، التي ما لبثت أن حُذفت، أنّ أمام كلّ متابع لهذه الحسابات مهلة 30 دقيقة لكي يرسل إلى عنوان محدّد مبلغًا بعملة «بيتكوين» ليحصل مقابلها على ضعف هذا المبلغ، حسب وكالة «فرانس برس».

وسارع كاميرون وينكليفوس، الشريك المؤسس في شركة «جيميني» للتبادلات بالعملات الرقمية، إلى التحذير من عملية القرصنة هذه، وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر «هذه عملية احتيال، لا تشتركوا فيها!».

وفي حين ذكرت تعليقات ومنشورات على تويتر أنّ آلاف الدولارات بعملة البيتكوين أرسلها على الأرجح من وقعوا ضحية هذه العملية الاحتيالية، قال موقع تويتر إنّه «يراجع» ما جرى وسيُصدر قريباً بياناً بهذا الشأن.