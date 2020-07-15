اعتقال مئة شخص في موسكو إثر تظاهرة للمعارضة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يوليو 2020, 10:02 مساء
عناصر من الشرطة يعتقلون متظاهرة في وسط موسكو، 15 يوليو 2020. (أ ف ب)

اعتقلت قوات الأمن في موسكو مساء الأربعاء أكثر من مئة شخص إثر تظاهرة نظّمتها المعارضة في وسط العاصمة، بحسب ما أفادت منظمة «أوفد-إنفو» الحقوقية المتخصصة بمتابعة التظاهرات في روسيا.

وقالت المنظّمة إنّ ما مجموعه 103 أشخاص اعتقلوا في العاصمة إثر هذه التظاهرة التي لم يتم الترخيص لها والتي جرت للاحتجاج على إصلاح دستوري منح بشكل خاص الرئيس فلاديمير بوتين الحقّ في البقاء في السلطة لغاية العام 2036، بحسب «فرانس برس»

بعد التظاهرة التي جرت وسط طقس ماطر في ساحة بوشكين، قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على متظاهرين وصحافيين في أحد شوارع وسط العاصمة.

ونقلت وكالة «تاس» العامة للأنباء عن مصادر في الشرطة أنّ أكثر من 100 شخص أوقفوا واقتيدوا إلى مراكز الشرطة.  وقالت عضو المجلس البلدي يوليا غاليامينا، التي تنتمي إلى المعارضة، على فيسبوك إنّها اعتقلت مع ابنتها في موسكو.

وكان متظاهرون ذهبوا للتوقيع على عريضة بهدف الطعن بالتعديل الدستوري أمام المحكمة العليا.

وكان الناخبون الروس وافقوا بأغلبية 78% على هذا الإصلاح الدستوري وذلك في استفتاء أجري في نهاية يونيو ومطلع يوليو، لكنّ المعارضة اتّهمت السلطات بتزوير النتيجة على نطاق واسع. وقالت إينا غولوفينا، المحاسبة البالغة من العمر 46 عاماً والتي شاركت في التظاهرة «لقد صوّتت ضدّ» التعديل الدستوري. وأضافت «يقولون إنّ النتائج مزوّرة. لقد جئت للتعبير عن معارضتي».

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