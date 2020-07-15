الخارجية الصينية تستدعي السفير الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يوليو 2020, 07:32 مساء

 استدعت وزارة الخارجية الصينية سفير الولايات المتحدة لدى بكين، تيري برانستيد، للاحتجاج على توقيع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تشريعا لفرض عقوبات على الصين بسبب قضية هونغ كونغ.

وأفادت الوزارة بأن نائب وزير الخارجية الصيني، تشين تزيغوان، استدعى، اليوم الأربعاء، برانستيد وأعرب له عن احتجاج بلاده من توقيع ترامب التشريع القاضي بتطبيق عقوبات على الصين ردا على فرضها قانون الأمن القومي في مدينة هونغ كونغ، بحسب «روسيا اليوم».

وأكد تشين تزيغوان أن الصين ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها، بما في ذلك عبر تطبيق عقوبات ضد شخصيات وكيانات أميركية ذات الصلة.

ووقع الرئيس الأميركي، مساء أمس الثلاثاء، «قانون صفة الحكم الذاتي لهونغ كونغ» يسمح بفرض عقوبات على الصين بسبب إجراءاتها في المدينة، وكذلك أمرا تنفيذيا بإنهاء المعاملة التفضيلية في التجارة الممنوحة لهونغ كونغ من قبل الولايات المتحدة.

بكين ترفض اتهامات بومبيو بشأن بحر الصين الجنوبي
بومبيو: مطالبة بكين بحقوق في بحر الصين الجنوبي «غير مشروعة»

وسبق أن أقرت اللجنة الدائمة لمجلس النواب الشعبي العام الصيني، يوم 30 يونيو، قانون الأمن القومي في مدينة هونغ كونغ وسط معارضة كبيرة من قبل المعارضة المحلية وحكومات الدول الغربية التي تعتقد أن هذا الإجراء يقوض نظام الحكم الذاتي للمدينة.

وتشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترا مستمرا، تصاعد في الأشهر الماضية على خلفية قضايا عديدة على رأسها جائحة فيروس «كورونا»، وموضوع هونغ كونغ، والخلافات التجارية، وقضية حقول الطاقة في بحر الصين الجنوبي، ومسألة حقوق الإنسان في الأراضي الصينية، خصوصا منطقة سنجان ذاتية الحكم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«عكس التيار» مع محمد زيدان - ملف النفط في ليبيا.. نقطة حوار سياسي أم تصعيد ...
فيديو
الأمم المتحدة: 132 مليون شخص يضافون لقائمة الجياع في العالم نتيجة «كورونا»
عربى
السرقة تطال الحليب وحفاضات الأطفال نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان
اقتصاد
الإدارة الأميركية تتراجع عن قرارها إلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب
دولى
الرئاسة التركية: إردوغان وترامب اتفقا على العمل بشكل وثيق كحلفاء لتحقيق استقرار ...
ليبيا
تسجيل حالتي وفاة و51 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
تقرير أميركي يرجح نهاية صراع النفط الليبي بتراجع نفوذ «توتال» الفرنسية و«إيني» ...
ليبيا
عقبات في طريق أصحاب الأعمال الصغيرة في ليبيا بعد انتهاء «حرب العاصمة»
ليبيا
السودان يعلن حالة الطوارئ في ولاية شمال دارفور
عربى
ماكرون يدعو إلى الاستئناف الفوري للحوار السياسي في ليبيا ووقف تدفق الأسلحة ...
ليبيا
عقيلة يطالب بـ«ضمانات» توزيع عادل لثروة النفط والغاز
ليبيا
قرقاش: طبول الحرب حول سرت تهدد بتبعات خطيرة
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

في ليبيا ودول عربية.. تشاهد اليوم محطة الفضاء الدولية كنجمة ساطعة في السماء