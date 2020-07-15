جريدة أميركية تنقل بعض محرريها من هونغ كونغ خوفا من قانون الأمن القومي الصيني

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يوليو 2020, 10:03 صباحا
مقر صحيفة نيويورك تايمز في نيويورك (أ ف ب)

أعلنت جريدة «نيويورك تايمز» الأميركية اليوم الأربعاء أنّها قرّرت نقل مركزها المتخصّص بالأخبار الرقمية من هونغ كونغ إلى كوريا الجنوبية بسبب المخاوف الناجمة عن قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين على المدينة.

وقال مسؤولون تنفيذيون في الجريدة في مذكّرة إلى الموظفين نشر مقتطفات منها الموقع الإلكتروني للجريدة إنّ «قانون الأمن القومي الجديد في هونغ كونغ أوجد الكثير من عدم اليقين بشأن ما ستعنيه القواعد الجديدة لعملياتنا وصحافتنا»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضافوا «نشعر أنّه من الحكمة وضع خطط طارئة والبدء بتوزيع محرّرينا في المنطقة».

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