عضو المحكمة الأميركية العليا تدخل المستشفى إثر إصابتها بـ«عدوى»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يوليو 2020, 12:21 صباحا
المحكمة الأميركية العليا. (الإنترنت)

أُدخلت عضو المحكمة الأميركية العليا، القاضية الليبرالية روث بيدر غينسبورغ (87 عاماً)، المستشفى فجر الثلاثاء، إثر الاشتباه بإصابتها بعدوى، بحسب ما أعلنت المحكمة الثلاثاء.

وقالت أعلى هيئة قضائية في الولايات المتّحدة، في بيان، إنّ غينسبورغ أُدخلت مستشفى جونز هوبكنز في بالتيمور فجر الثلاثاء، بعدما كانت قد توجّهت ليل الإثنين إلى مستشفاها المعتاد في واشنطن إثر إصابتها بحمّى وقشعريرة.

وأضاف البيان أنّ غينسبورغ خضعت عصر الثلاثاء لعملية تنظيرية «لتنظيف دعامة للقناة الصفراوية وُضعت لها في أغسطس الماضي»، مشيراً إلى أنّ القاضية «تستريح بهدوء وستبقى في المستشفى لبضعة أيام لتلقّي العلاج بالمضادّات الحيوية عن طريق الوريد»، وفق وكالة فرانس برس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السودان يعلن حالة الطوارئ في ولاية شمال دارفور
عربى
ماكرون يدعو إلى الاستئناف الفوري للحوار السياسي في ليبيا ووقف تدفق الأسلحة ...
ليبيا
عقيلة يطالب بـ«ضمانات» توزيع عادل لثروة النفط والغاز
ليبيا
قرقاش: طبول الحرب حول سرت تهدد بتبعات خطيرة
ليبيا
بوقادوم يدعو إلى توسيع المحادثات الليبية خارج طرابلس وبنغازي
ليبيا
فرنسا ترفع دعمها مشروع الانتخابات المحلية في ليبيا إلى 138 ألف يورو
ليبيا
الإمارات ترجئ إطلاق مسبار «الأمل» إلى المريخ
عربى
«تأسيسية» الدستور تطالب بتهيئة الظروف للاستفتاء على الدستور
ليبيا
«بلومبيرغ»: تأجيل مراجعة المصرف المركزي يؤجج معركة إقليمية في ليبيا
ليبيا
جريدة إيطالية: خطة أميركية لتحييد «الهلال النفطي» عن النزاع المسلح في ليبيا
ليبيا
«عكس التيار» مع محمد زيدان - الفيدرالية في ليبيا.. ما لها وما عليها (الجزء ...
فيديو
السفارة الأميركية في ليبيا تشير إلى دور خارجي في «عرقلة التقدم وزيادة خطر ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عقبات في طريق أصحاب الأعمال الصغيرة في ليبيا بعد انتهاء «حرب العاصمة»