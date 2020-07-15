عضو المحكمة الأميركية العليا تدخل المستشفى إثر إصابتها بـ«عدوى»

المحكمة الأميركية العليا. (الإنترنت)

أُدخلت عضو المحكمة الأميركية العليا، القاضية الليبرالية روث بيدر غينسبورغ (87 عاماً)، المستشفى فجر الثلاثاء، إثر الاشتباه بإصابتها بعدوى، بحسب ما أعلنت المحكمة الثلاثاء.

وقالت أعلى هيئة قضائية في الولايات المتّحدة، في بيان، إنّ غينسبورغ أُدخلت مستشفى جونز هوبكنز في بالتيمور فجر الثلاثاء، بعدما كانت قد توجّهت ليل الإثنين إلى مستشفاها المعتاد في واشنطن إثر إصابتها بحمّى وقشعريرة.

وأضاف البيان أنّ غينسبورغ خضعت عصر الثلاثاء لعملية تنظيرية «لتنظيف دعامة للقناة الصفراوية وُضعت لها في أغسطس الماضي»، مشيراً إلى أنّ القاضية «تستريح بهدوء وستبقى في المستشفى لبضعة أيام لتلقّي العلاج بالمضادّات الحيوية عن طريق الوريد»، وفق وكالة فرانس برس.