آلاف يتظاهرون في القدس ضد فساد نتانياهو

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 يوليو 2020, 09:11 مساء
إسرائيليون يتظاهرون أمام مقر بنيامين نتانياهو في القدس، 14 يوليو 2020. (أ ف ب)

تظاهر آلاف الأشخاص، مساء الثلاثاء، في القدس ضد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، المتهم في عدة قضايا فساد، مطالبين باستقالته.

ورفع المتظاهرون المتجمعون أمام منزل رئيس الوزراء لافتات كتب عليها «فساد نتانياهو يثير اشمئزازنا»، و«نتانياهو استقل»، وفق «فرانس برس».

وأحاطت أعداد من الشرطيين بالمتظاهرين الذين كانوا يضعون كمامات لكن من دون الالتزام بوجوب التباعد في ما بينهم. وقال لوران سيجيه، الذي قدم من تل أبيب للمشاركة في التظاهرة متحدثا، إن «الفيروس الأكثر فتكا ليس كوفيد-19 بل الفساد».

 ويواجه نتانياهو اتهامات في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بالرشوة والاحتيال واستغلال الثقة، وأدى تفشي فيروس «كورونا» إلى إرجاء محاكمته إلى الشهر المقبل. ولا يلزم القانون الإسرائيلي رئيس الوزراء بالاستقالة إن وجهت إليه التهمة، إنما فقط إذا تمت إدانته بجريمة وبعد استنفاد كل سبل الاستئناف، ما قد يستغرق سنوات.

وكان المتظاهرون يحتجون أيضا على طريقة التعامل مع أزمة تفشي فيروس «كورونا المستجد»، في وقت أعلنت وزارة الصحة تسجيل أكثر من 1400 إصابة جديدة منذ 24 ساعة.

وكانت إسرائيل التي تعد نحو تسعة ملايين نسمة تتباهى حتى وقت قصير بكيفية تعاملها مع الأزمة الصحية، لكن عدد الإصابات الجديدة عاود الارتفاع بموازاة رفع تدابير الحجر المنزلي. وألغت الحكومة في أواخر مايو بعض القيود المفروضة، لكنها عادت وفرضت الأسبوع الماضي تدابير جديدة مثل إغلاق الحانات والنوادي الليلية والقاعات الرياضية.

وأحصت السلطات رسميا أكثر من 41200 مصاب توفي منهم 368، وفق حصيلة صدرت الثلاثاء.

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