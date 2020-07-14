أنقرة تفتح «آيا صوفيا» أمام الزوار خارج ساعات الصلاة

قبة كنيسة آيا صوفيا السابقة في اسطنبول، 26 يونيو 2020. (أ ف ب)

أعلنت هيئة الشؤون الدينية في تركيا الثلاثاء أن كاتدرائية آيا صوفيا السابقة التي حولت مسجدا، ستبقى مفتوحة أمام الزوار خارج ساعات الصلاة التي سيتم خلالها تغطية الأيقونات المسيحية.

ووافق مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في تركيا، الجمعة بطلب من عدة جمعيات على إبطال قرار حكومي يعود للعام 1934 ينص على اعتبار الموقع متحفا، وفق «فرانس برس».

وفور صدور القرار، أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان تحويل الكاتدرائية البيزنطية السابقة في اسطنبول مسجدا، على أن تُفتح أمام المسلمين للصلاة فيها في 24 يوليو. وأكدت الهيئة التركية للشؤون الدينية في بيان الثلاثاء أن الرموز المسيحية في الكنيسة السابقة «لا تشكل عقبة أمام أداء الصلاة». وأضاف البيان أنه «سيتم إخفاء الأيقونات المسيحية بالستائر والسبل الأخرى المناسبة».

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وأشار الاعلام التركي إلى إمكان حجب الأيقونات لدى إقامة الصلوات الخمس اليومية من خلال وسائل تقنية لتخفيف الإضاءة عليها. وتابع بيان هيئة الشؤون الدينية «لا عقبة من الناحية الدينية لفتح آيا صوفيا أمام الزوار خارج ساعات الصلاة».

وآيا صوفيا تحفة معمارية شيدها البيزنطيون في القرن السادس وكانوا يتوّجون أباطرتهم فيها. وقد أدرجت على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، وتعد واحدة من أهم الوجهات السياحية في اسطنبول. واستقبلت العام الماضي 3,8 ملايين زائر. واعتبارا من 24 من الجاري سيكون الدخول إليها مجانيا.

وبعد استيلاء العثمانيين على القسطنطينية في 1453، تم تحويلها إلى مسجد في العام نفسه ثم إلى متحف في 1935 بقرار من رئيس الجمهورية التركية الفتية حينذاك مصطفى كمال أتاتورك بهدف «إهدائها إلى الإنسانية».

واثار قرار تحويل الكنيسة مسجدا انتقادات في الخارج خصوصا من روسيا واليونان، واعرب البابا فرنسيس عن «حزنه العميق» لهذا القرار. غير أن إردوغان جدد الثلاثاء رفضه هذه الانتقادات مؤكدا أن آيا صوفيا «تم تحويلها من متحف وليس كنيسة، إلى مسجد». وأضاف «سنحافظ على تراث آيا صوفيا الثقافي كما فعل أسلافنا».