إيران تسجل 179 وفاة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 يوليو 2020, 05:21 مساء
إيرانيون يتجولون في البازار في طهران واضعين كمامات، 14 يوليو 2020. (أ ف ب)

أفادت إيران، الثلاثاء، تسجيل 179 وفاة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، فيما أعلنت السلطات قرارا بإعادة إغلاق بعض الأعمال في العاصمة طهران لاحتواء تفشي الفيروس من جديد.

وتأتي إعادة فرض القيود الجديدة بعدما بدأت الحكومة برفعها تدريجيا منذ أبريل لفتح الاقتصاد المثقل بالعقوبات.  ويشمل القرار الذي ينفذ لأسبوع في طهران إغلاق النوادي الرياضية والمسابح وحدائق الحيوانات والمقاهي، كما أفادت وكالة أنباء إسنا نقلاً عن نائب حاكم طهران حميد رضا غودرزي، بحسب «فرانس برس».

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وقال غودرزي: «يحظر من اليوم وطوال أسبوع عقد أي حدث اجتماعي وثقافي وديني وأي مؤتمرات». ولا تزال إيران تكافح لاحتواء تفشي وباء «كوفيد-19» منذ ظهوره على أراضيها منتصف فبراير. ولم تفرض السلطات إغلاقا شاملا، بل اكتفت بإغلاق المدارس وإلغاء المناسبات العامة ومنع السفر بين المحافظات في مارس، لكن هذه القيود رفعت مذاك.

وأظهرت الأرقام الرسمية ارتفاعا في عدد الإصابات المؤكدة منذ مطلع مايو، حين سجلت إيران أدنى حصيلة إصابات يومية منذ شهرين. وقالت الناطقة باسم وزارة الصحة إن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 13211 الثلاثاء.

وأضافت أن 2521 تأكدت إصابتهم بالفيروس خلال 24 ساعة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 262173. ودفع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات السلطات إلى فرض وضع الكمامة في الأماكن العامة مع السماح لأكثر المحافظات تضررا بفرض قيود، آخرها طهران.

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