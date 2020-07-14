أميركا تسجل نحو 60 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

مواطن أميركي يضع كمامة أثناء سيره بالقرب من متحف ميتروبوليتان في نيويورك، 4 مايو 2020. (أ ف ب)

سجّلت الولايات المتّحدة 59.222 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجدّ» خلال 24 ساعة، حسب بيانات نشرتها جامعة «جونز هوبكنز» التي تُعتبر مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19.



وأظهرت بيانات «جونز هوبكنز» أن إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 في الدولة الأكثر تضررًا بالوباء ارتفع إلى 3.36 مليون شخص، توفي منهم لغاية اليوم 135.582 شخصًا، بينهم 411 فارقوا الحياة في غضون الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسب وكالة «فرانس برس».