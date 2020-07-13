الخارجية الروسية: قرار أنقرة تحويل «آيا صوفيا» إلى مسجد شأن تركي داخلي

اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين،، أن قرار أنقرة تحويل كاتدرائية «آيا صوفيا» في اسطنبول إلى مسجد شأن تركي داخلي، لافتًا مع ذلك إلى الأهمية الثقافية العالمية للموقع.

وقال فيرشينين للصحفيين، الإثنين، «كما تعرفون، لقد كان لهذه المسألة صدى واسع لدى الجمهور في بلادنا وخارجها أيضًا. بشكل عام، نحن ننطلق من حقيقة أن الحديث يدور حول شؤون تركيا الداخلية، التي بالطبع لا ينبغي لنا ولا للآخرين التدخل فيها»، بحسب «روسيا اليوم».

واشنطن تبدي «خيبة أملها» إزاء تحويل تركيا «آيا صوفيا» إلى مسجد

إردوغان يعلن موعد أول صلاة جمعة في آ«يا صوفيا»

وأضاف: «في الوقت نفسه، نلفت الانتباه إلى أهمية هذا الموقع للثقافة والحضارة العالميتين».

وفي وقت سابق أعربت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية عن أسفها لقرار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تحويل «آيا صوفيا» إلى مسجد، معتبرة أن إردوغان «لم تكفه حكمة رجل الدولة» وأن هذا القرار لا يصب في مصلحة شعبه.