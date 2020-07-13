عشرات القتلى في فيضانات بوسط وشرق الصين

سكان ينظرون الى ارتفاع مياه نهر يانغتسي في ووهان بوسط الصين في 12 يوليو 2020. (فرانس برس)

لقي أكثر من 140 شخصا مصرعهم أو فقدوا جرّاء فيضانات اجتاحت وسط وشرق الصين وتسببت بارتفع منسوب المياه في أكبر الأنهار والبحيرات إلى مستويات قياسية، فيما حذرت السلطات من أن الوضع سيتفاقم.



ومدينة ووهان التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد في ديسمبر الماضي، ضمن لائحة المدن التي تراقب بقلق ارتفاع منسوب مياه نهر يانغتسي، وفق وكالة «فرانس برس».



وارتفعت مياه أطول نهر في الصين إلى مستوى مثير للقلق حيث بلغت ثالث أعلى منسوب في تاريخ هذه المدينة التي تضم 11 مليون نسمة، كما ذكرت وسائل اعلام الدولة.



والفيضانات شائعة في الصين خلال فترة الصيف، وتضرب خصوصا محيط نهر يانغتسي الممتد على طول قسم كبير من وسط البلاد.



فياضانات في مناطق شاسعة

وأدت أمطار غزيرة منذ حيونيو الى فيضانات في مناطق شاسعة في النصف الجنوبي للبلاد. وأحصت الحكومة حتى الآن 141 ضحية بين وفيات ومفقودين، وتضرر 28 ألف مسكن وحوالى 38 مليون نسمة بدرجات متفاوتة.



وأدى تزايد هطول الأمطار منذ الأسبوع الماضي إلى ارتفاع منسوب المياه بشكل مفاجئ، في ظاهرة مقلقة دفعت بالسلطات المحلية الى رفع مستوى الإنذار.



وبلغ 33 من مجاري المياه مستويات قياسية وتم إصدار تحذيرات على ضفاف 433 نهرا كما أعلنت وزارة الموارد المائية الاثنين خلال مؤتمر صحفي.



فترة حساسة

وأظهرت أشرطة فيديو نشرتها وسائل إعلام في نهاية الأسبوع مشاهد مذهلة تظهر العديد من القرى والمدن التي تغمرها المياه أو وصول منسوب المياه الى مستوى سقف المنازل او حتى رجال الإنقاذ يقومون باجلاء نساء وأطفال ورجال على متن زوارق مطاطية.



في أماكن أخرى، جرفت مساكن بسبب انزلاقات التربة الناتجة عن الأمطار الغزيرة.



والمقاطعات الأكثر تضررا هي جيانغتشي وهوباي وهونان (وسط) وانهوي وتشيجيانغ وجيانغسو (شرق) وكذلك بلدية شونكينغ (جنوب غرب) بحسب السلطات.



وفي مؤشر إلى القلق المتزايد، دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ أمس الأحد السلطات المحلية الى التعبئة العامة بهدف مساعدة السكان المنكوبين وحض السكان على التحلي بالشجاعة.



ارتفاع منسوب المياه بشكل قياسي

وشهد منسوب المياه في بحيرة بويانغ في جيانغتشي التي تصب في نهر يانغتسي وتعد الوحيدة الواقعة كليا ضمن حدود الصين، ارتفاعا الى مستويات قياسية أمس احسب الحكومة المحلية. وارتفع منسوب المياه أيضا في بحيرتين أخريين، دونغتينغ في وسط الصين وتايهو في شرق البلاد الى مستويات إنذار، بحسب وزارة الموارد المائية.



وشهدت الصين في عام 1998 أسوأ فيضانات في العقود الماضية، أدت الى مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص وخصوصا في حوض نهر يانغتسي. ونهر يانغتسي هو ثالث أطول نهر في العالم بعد النيل والأمازون ويقيم حوالى 400 مليون نسمة في مناطق حوضه أي ثلث سكان الصين.



وتحدث الفيضانات في كل صيف بسبب الأمطار الموسمية وذوبان الثلوج.