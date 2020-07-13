حظر تجول في جنوب أفريقيا وحجر منزلي في كتالونيا نتيجة فيروس كورونا

رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا في جوهانسبرغ بتاريخ 24 يونيو 20209 (فرانس برس)

أعادت جنوب أفريقيا فرض حظر تجول في البلاد بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بينما اضطرّت السلطات الإسبانية لوضع أكثر من 200 ألف شخص قيد الحجر المنزلي في كتالونيا، في مؤشر جديد على أن طي صفحة «كوفيد-19» في أوروبا لا يزال أمرا بعيد المنال.