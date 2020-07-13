الصين تفرض عقوبات على دبلوماسي أميركي وثلاثة نواب بسبب ملف الإيغور

أعلنت بكين، اليوم الاثنين، فرض «عقوبات مماثلة» بحق ثلاثة من كبار النواب الجمهوريين الأميركيين ودبلوماسي ردا على قرار واشنطن حظر منح التأشيرات لعدد من المسؤولين الصينيين وتجميد أصول تابعة، لهم على خلفية الانتهاكات الصينية بحق مسلمي الإيغور.



وقالت وزارة الخارجية الصينية إن العقوبات ستفرض على سفير الحريات الدينية بوزارة الخارجية الأميركية سام براونباك، والسيناتور ماركو روبيو، والسيناتور تيد كروز وعضو الكونغرس كريس سميث، كما أنها ستستهدف اللجنة التنفيذية التابعة للكونغرس بشأن الصين، حسب وكالة «فرانس برس».