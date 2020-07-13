إطلاق أكاديمي صيني انتقد الرئيس شي جينبينغ

الرئيس الصيني شي جينبينغ (وسط) في بكين، 28 مايو 2020 (فرانس برس)

أطلقت السلطات الصينية أكاديميا كتب موضوعا حمّل فيه استبدادية الرئيس شي جينبينغ والرقابة التي تمارسها حكومته مسؤولية تفشي وباء كوفيد-19، وذلك بعد نحو أسبوع على اعتقاله، وفق ما أفاد أصدقاؤه لوكالة «فرانس برس».



واقتادت مجموعة تضم أكثر من 20 شخصا أستاذ القانون في جامعة تسينغ-هوا، شو جانغرون من منزله في العاصمة بكين في السادس من يوليو، حسب مقرّبين منه.



تدمير بنية الحكم

وأكد اثنان من أصدقائه للوكالة الفرنسية لبا عدم الكشف عن هويتهما أنه عاد إلى منزله الأحد وكان بصحة جيّدة. وكتب شو في موضوع نشرته مواقع إلكترونية خارج البلاد أن النظام الصيني في عهد شي يدمّر بنية الحكم.



وأفاد بأن غياب الانفتاح يساهم في تفشي فيروس كورونا المستجد الذي ظهر أول مرة في الصين أواخر العام الماضي قبل أن ينتشر في العالم بعدما حاول مسؤولون في الحزب الشيوعي الحاكم التعتيم على أول الأنباء التي تحدّثت عن العدوى.



ولم يتضح بعد إن كانت السلطات ستتخذ إجراءات إضافية بحق شو. كما لم ترد شرطة بكين على طلب الوكالة الفرنسية الحصول على تعليق الاثنين.



تهم سخيفة ومعيبة

وقال أحد أصدقاء شو في السادس من يوليو إن شخصا عرّف عن نفسه على أنه شرطي اتصل بزوجة الأكاديمي لإبلاغها بأنه تم توقيفه للاشتباه بتورطه في تسهيل الدعارة. ووصف المصدر التهم بحق شو بـ«السخيفة والمعيبة». وأوضح أنّ شو وضع رهن الإقامة الجبرية قبل أسبوع على اعتقاله.

ويعرف عن الأستاذ الجامعي انتقاده الحكومة علنا، وهو أمر نادر في الأوساط الأكاديمية التي تخضع لرقابة مشددة في الصين.



وسبق أن تحدّث شو في موضوع آخر انتشر على الإنترنت ضد إلغاء الحد الأقصى لعدد الولايات الرئاسية في 2018، في إجراء يتيح لشي الحكم مدى الحياة.



ويعد شو الأخير ضمن قائمة المثقّفين الذين تم استهدافهم في إطار حملة شي الأمنية على معارضيه من مختلف مناحي الحياة العامة.