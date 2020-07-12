مقتل أربعة جنود باكستانيين في اشتباك مع مسلحين

جندي باكستاني في سوق في ميرانشاه. (أ ف ب)

أعلن الجيش الباكستاني، الأحد، مقتل أربعة من جنوده في اشتباك مع مسلحين في منطقة قبلية في شمال غرب البلاد بمحاذاة الحدود مع أفغانستان.

ووقع الاشتباك في ميرانشاه عاصمة اقليم شمال وزيرستان المضطرب امنيا، حيث تم شن عدة عمليات عسكرية في السنوات الأخيرة ضد مسلحين محليين وأجانب، وفق «فرانس برس».

وجرى عندما كانت قوات الأمن تقوم بعملية ضد مخابئ لمسلحين مشتبه بهم في المنطقة. وقال الجيش في بيان «ما إن طوق الجنود المنطقة» حتى تعرضوا لإطلاق نار، مضيفا أن «قوات الأمن أرادت جميع الإرهابيين الذين أخرجوا من مخابئهم»، ولكن خلال تبادل إطلاق النار «استشهد أربعة جنود». وأشار البيان إلى مقتل أربعة «إرهابيين» في الاشتباك.

وتحارب باكستان تمردا محليا منذ أكثر من عقد أدى إلى مقتل آلاف المدنيين وعناصر الأمن في هجمات للمتطرفين. وانخفض منسوب العنف في باكستان بعد عمليات للجيش في شمال وزيرستان، لكن الجماعات المتشددة لا تزال قادرة على تنفيذ هجمات.