مقتل أربعة جنود باكستانيين في اشتباك مع مسلحين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 يوليو 2020, 09:48 مساء
جندي باكستاني في سوق في ميرانشاه. (أ ف ب)

أعلن الجيش الباكستاني، الأحد، مقتل أربعة من جنوده في اشتباك مع مسلحين في منطقة قبلية في شمال غرب البلاد بمحاذاة الحدود مع أفغانستان.

ووقع الاشتباك في ميرانشاه عاصمة اقليم شمال وزيرستان المضطرب امنيا، حيث تم شن عدة عمليات عسكرية في السنوات الأخيرة ضد مسلحين محليين وأجانب، وفق «فرانس برس».

وجرى عندما كانت قوات الأمن تقوم بعملية ضد مخابئ لمسلحين مشتبه بهم في المنطقة. وقال الجيش في بيان «ما إن طوق الجنود المنطقة» حتى تعرضوا لإطلاق نار، مضيفا أن «قوات الأمن أرادت جميع الإرهابيين الذين أخرجوا من مخابئهم»، ولكن خلال تبادل إطلاق النار «استشهد أربعة جنود». وأشار البيان إلى مقتل أربعة «إرهابيين» في الاشتباك.

وتحارب باكستان تمردا محليا منذ أكثر من عقد أدى إلى مقتل آلاف المدنيين وعناصر الأمن في هجمات للمتطرفين. وانخفض منسوب العنف في باكستان بعد عمليات للجيش في شمال وزيرستان، لكن الجماعات المتشددة لا تزال قادرة على تنفيذ هجمات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لدغات العقارب القاتلة تطارد سكان الجنوب.. والفقراء أكثر عرضة للإصابة بالسم
ليبيا
المدير التنفيذي لـ«تداول»: 5 آلاف نقطة دفع إلكتروني ونقلة نوعية من المنصة ...
ليبيا
إصابة آيشواريا راي باتشان بـ«كورونا» بعد إصابة زوجها ووالده
ثقافة وفن
إردوغان يطالب المجتمع الدولي بدعم حكومة الوفاق.
ليبيا
غريزمان صدمة جديدة في «برشلونة»
رياضة عالمية
كشف غموض سرقة شاشات التلفاز في بنغازي
ليبيا
القضاء الأميركي يلاحق نجل رئيس الكونغو بتهمة اختلاس ملايين الدولارات من «شركة ...
دولى
«الدفاع» التونسية: تصاعد عمليات التهريب والتسلل عبر الحدود الليبية
ليبيا
القيادة العامة: فتح الموانئ لنقل النفط المخزن فقط والإغلاق مستمر حتى تحقيق هذه ...
ليبيا
الحرائق تستعر في سيبيريا مع تسجيل درجات حرارة قياسية (فيديو)
دولى
نقل نجم بوليوود أميتاب باتشان إلى المستشفى بعد إصابته بـ«كوفيد-19»
ثقافة وفن
«تعليم الموقتة»: استئناف الدراسة بالجامعات والمعاهد العليا اعتبارا من 9 أغسطس
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بيل غيتس يحذر من توفير علاج «كورونا» للدول الغنية والأفراد الأثرياء فقط