عدد قياسي من الإصابات بـ«كورونا» في الولايات المتحدة.. وحصيلة هائلة في أميركا اللاتينية

ترامب خلال زيارة لمركز طبي في مدينة بيثيسدا بولاية ميريلاند الأميركية في 11 يوليو 2020 (فرانس برس)