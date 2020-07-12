66.5 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا» في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 يوليو 2020, 08:10 صباحا
إجراء فحص للكشف عن كورونا لمستقلي سيارة، (أرشيفية: الإنترنت)

سجلت الولايات المتحدة، أمس السبت، 66.528 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال 24 ساعة، وهو ما يمثل رقمًا قياسيًّا جديدًا، بحسب بيانات نشرتها جامعة «جونز هوبكنز»، التي تعتبر مرجعًا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن «كوفيد-19».

وأظهرت بيانات «جونز هوبكنز» أن إجمالي عدد المصابين بـ«كوفيد-19» في الدولة الأكثر تضررًا بالوباء ارتفع إلى 3242073 شخصًا، بينما ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 134729.

ومع تزايد أرقام الوفيات بالوباء، وضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قناعًا للمرة الأولى في مكان عام السبت، خلال زيارته مركزًا طبيًّا، مذعنًا للضغوط كي يكون مثالًا في مجال الصحة العامة مع اشتداد وتيرة الإصابات بفيروس «كورونا» في أنحاء الولايات المتحدة.

وسار ترامب داخل أروقة مستشفى «والتر ريد» العسكري خارج واشنطن، وعلى وجهه قناع أسود اللون قبل لقائه جنودًا قدامى مصابين، وفق ما أظهرت لقطات تلفزيونية.

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