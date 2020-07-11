سناتور جمهوري: تخفيف ترامب لعقوبة روجر ستون «فسادا تاريخيا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 يوليو 2020, 06:29 مساء
روجر ستون في أول أيام محاكمته في واشنطن، 2 نوفمبر 2019. (أ ف ب)

هاجم السناتور الجمهوري ميت رومني بحدة السبت القرار الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب الجمعة بتخفيف عقوبة صديقه روجر ستون.  

وقال رومني المرشح الجمهوري السابق للانتخابات الرئاسية عام 2012 على تويتر إن ما حصل «فساد تاريخي، غير مسبوق: رئيس أميركي يخفف عقوبة بالسجن على شخص دانته هيئة محلفين بالكذب لحماية هذا الرئيس»، وفق «فرانس برس».  

ودين ستون فينوفمبر بالكذب على الكونغرس ومحاولة رشوة شاهد في إطار تحقيق حول صلات محتملة بين فريق حملة ترامب وروسيا. 

ترامب يخفف عقوبة السجن الصادرة بحق صديقه روجر ستون

وعمل الرجل الستيني مستشارا سياسيا لترامب على فترات متقطعة طوال عشرين عاما، وحكم عليه بالسجن أربعين شهرا، وكان يفترض أن يبدأ تطبيق العقوبة الأسبوع المقبل.   لكن ترامب لم يخف رغبته في تجنيب مستشاره السابق دخول السجن. وقال الرئيس في تغريدة صباح السبت إن «روجر ستون كان هدفا لعملية اضطهاد ما كان يجب أن تحصل».  

وميت رومني هو العضو الوحيد في الحزب الجمهوري الذي صوّت في فبراير لصالح عزل ترامب، وهو أول عضو بارز في الحزب ينتقد علنا القرار الرئاسي الأخير.

من جهتهم، اعتبر الديموقراطيون أن ما حصل فضيحة منذ صدور القرار الجمعة.         وقالت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي الجمعة إن «قرار ترامب تخفيف عقوبة مستشار حملته روجر ستون فساد مثير للذهول».  

وأضافت في بيان أن «الكونغرس سيتخذ تدابير لمنع هذا النوع من المخالفات الوقحة". وتابعت "نحتاج إلى سنّ تشريع لضمان عدم إصدار أي رئيس عفوا أو تخفيفا لعقوبة بحق شخص متورط في حملة تستر لحماية الرئيس نفسه من الملاحقات القانونية».

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