إردوغان: حولنا «آيا صوفيا» مسجدا في ضوء حقوقنا كما فعلنا في سورية وليبيا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (أرشيفية: الإنترنت)

رفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت، الإدانات الدولية لقراره تحويل كاتدرائية «آيا صوفيا» السابقة في اسطنبول مسجدًا، معتبرًا ذلك من «حقوق بلاده السيادية».

وقال إردوغان خلال حفل افتراضي: «الذين لا يحركون ساكنًا في بلدانهم حيال معاداة الإسلام ينتقدون رغبة تركيا في استخدام حقوقها السيادية»، وفق «فرانس برس».

وأضاف: «اتخذنا هذا القرار ليس استنادًا إلى ما سيقوله الآخرون، بل في ضوء حقوقنا كما فعلنا في سورية وليبيا وأي بلد آخر».

أهم الوجهات السياحية في اسطنبول

ووافق مجلس الدولة التركي، الجمعة، على طلبات قدمتها منظمات عدة بإبطال قرار حكومي يعود للعام 1934 ينص على جعل الموقع متحفًا. وبعد صدور القرار أعلن إردوغان أن الكاتدرائية البيزنطية السابقة في القسطنطينية ستفتح أمام المسلمين للصلاة فيها في 24 يوليو.

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وآيا صوفيا تحفة معمارية شيدها البيزنطيون في القرن السادس وكانوا يتوِّجون أباطرتهم فيها. وقد أدرجت على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، وتعد واحدة من أهم الوجهات السياحية في اسطنبول. واستقبلت العام الماضي 3.8 مليون زائر.

العاصمة السابقة للامبراطورية البيزنطية

وبعد استيلاء العثمانيين على القسطنطينية في 1453 وتغييرهم اسم العاصمة السابقة للامبراطورية البيزنطية إلى اسطنبول، حوَّلوا الكاتدرائية مسجدًا في العام نفسه، وقد بقيت كذلك حتى العام 1935 حين أصبحت متحفًا بقرار من رئيس الجمهورية التركية الفتية حينذاك، مصطفى كمال (أتاتورك)، وذلك بهدف «إهدائها إلى الإنسانية».

وحذرت دول عدة خصوصًا روسيا واليونان الحريصتين على الحفاظ على التراث البيزنطي في تركيا، وكذلك الولايات المتحدة وفرنسا، أنقرة من تحويل «آيا صوفيا» مسجدًا، وهي خطوة يحاول إردوغان المنتمي إلى حزب إسلامي، اتخاذها منذ سنوات.

ورفضت اليونسكو «بشدة» هذا القرار «المتخذ دون حوار مسبق». وأعلن المجلس العالمي للكنائس الذي يمثل 350 كنيسة مسيحية أنه بعث برسالة لإردوغان، السبت، يعبر فيها عن «الحزن والاستياء» إزاء قراره.