ترامب يخفف عقوبة السجن الصادرة بحق صديقه روجر ستون

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن البيت الأبيض مساء الجمعة أنّ الرئيس دونالد ترامب خفّف عقوبة السجن الصادرة بحقّ صديقه روجر ستون الذي حُكم عليه في فبراير الماضي بالسجن لمدة 40 شهراً في إطار التحقيق حول تدخّل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016.



وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إن ترامب وقّع «أمر رحمة تنفيذياً لتخفيف العقوبة الظالمة الصادرة بحق روجر ستون»، مشيراً إلى أنّ هذا الصديق القديم للرئيس أصبح من الآن فصاعداً «رجلاً حرّاً»، وفق وكالة «فرانس برس».



وأصدر ترامب القرار قبيل أيام من الموعد المحدّد لدخول صديقه السجن كي يبدأ تنفيذ العقوبة.