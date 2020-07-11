للمرة الثانية.. موسكو تفشل في تمرير مشروع بمجلس الأمن حول سورية

مجلس الأمن في جلسة حول سورية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، 10 أبريل 2018. (أ ف ب)

فشلت روسيا الجمعة، للمرة الثانية في غضون يومين، في تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يرمي لخفض المساعدات الإنسانية التي تقدّمها الأمم المتّحدة لسورية عبر الحدود، بعدما صوّتت غالبية أعضاء المجلس ضدّ النص، حسبما أفاد دبلوماسيون لوكالة «فرانس برس».

ولتمرير مشروع القرار كانت موسكو بحاجة لموافقة تسعة على الأقلّ من أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15، شرط عدم استخدام أي عضو دائم حق الفيتو ضدّه. ولكن بنتيجة التصويت، حصل مشروع القرار على أربعة أصوات فقط، مقابل سبع دول صوّتت ضدّه بينما امتنعت الدول الأربع الباقية عن التصويت.

والدول الثلاث التي صوّتت إلى جانب روسيا هي الصين وفيتنام وجنوب أفريقيا، في حين صوّتت ضدّه كلّ من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وأستونيا وجمهورية الدومينيكان، بينما امتنعت عن التصويت كلّ من تونس والنيجر وأندونيسيا وسانت فنسنت-غرينادين. وكان مجلس الأمن رفض الأربعاء مشروع قرار روسي مماثلاً بنفس نتيجة التصويت.