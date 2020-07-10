رغم زيادة الإصابات.. منظمة الصحة: لا يزال بالإمكان السيطرة على «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 يوليو 2020, 09:43 مساء
مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبرييسوس في جنيف، 3 يوليو 2020. (أ ف ب)

أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة أنه لا يزال بالامكان السيطرة على تفشي فيروس كورونا، على الرغم من ازدياد أعداد الإصابات بأكثر من الضعف في الأسابيع الماضية.

واعتبر رئيس المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن تجارب إيطاليا وإسبانيا وكوريا الجنوبية والهند في مكافحة الوباء تثبت أنه مهما كان انتشاره حادًا فانه يظل قابلًا لإعادته تحت السيطرة، حسب وكالة «فرانس برس».

وكشف تيدروس خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو أن «الإصابات في الأسابيع الستة الأخيرة ازدادت أكثر من الضعف»،  وأضاف أنه مع ذلك «هناك أمثلة عديدة من أنحاء العالم أظهرت أنه حتى لو كان تفشي الفيروس حادا جدا، لا يزال من الممكن السيطرة عليه مجددا».

كسر سلاسل العدوى
وتابع «بعض هذه الأمثلة هي إيطاليا وإسبانيا وكوريا الجنوبية وحتى دارافي، وهي منطقة كثيفة السكان في مدينة مومباي»، مشيرًا الى أن «التركيز القوي على إشراك المجتمع وأساسيات إجراء الفحوص وتتبّع الاصابات وعزلها وعلاج جميع المرضى أمر أساسي من أجل كسر سلاسل العدوى وكبح الفيروس».

وأدى انتشار وباء كوفيد-19 الى وفاة نحو 555 ألف مصاب في العالم منذ ظهور المرض في الصين في ديسمبر الماضي، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس الجمعة إلى مصادر رسمية. وتم تسجيل نحو 12.3 مليون إصابة في 196 دولة ومنطقة حتى الآن.

وقال تيدروس «في كل مناحي الحياة كنا جميعا تحت الاختبار الى أقصى الحدود»، مؤكدا أن «المكافحة الشرسة مقرونة بالوحدة الوطنية والتضامن العالمي يمكن أن تقلب انتشار الوباء راسا على عقب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إردوغان يعلن فتح «آيا صوفيا» أمام المسلمين لأداء الصلاة
دولى
الأمم المتحدة تحذر من أن الوضع يخرج بسرعة عن السيطرة في لبنان
عربى
البنتاغون يبحث عن أدلة بشأن مكافآت روسية لقتل جنود أميركيين
دولى
شقيقة زعيم كوريا الشمالية لا ترى فائدة من استئناف المفاوضات مع واشنطن
دولى
109 مهاجرين لقوا حتفهم بعد مغادرتهم ليبيا منذ بداية العام
ليبيا
مؤسسة النفط تعلن رفع القوة القاهرة عن صادرات النفط
ليبيا
هل يتجه لبنان إلى «الجحيم» في غياب دعم صندوق النقد؟
عربى
جريدة الوسط: تسريبات عن خيار «القبعات الزرق» في ليبيا
ليبيا
إصابة رئيسة بوليفيا بفيروس «كورونا»
دولى
وزير الدفاع المصري يشهد مناورة عسكرية بالمنطقة الغربية ويوصي القوات بأعلى درجات ...
عربى
العدد 242 من «الوسط»: خيار القبعات الزرقاء .. ولدغ العقارب في الجنوب
ليبيا
المحكمة الأميركية العليا تبت في قضيتي حسابات ترامب المالية وعلاقته بممثلة أفلام ...
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إحراق تمثال لميلانيا ترامب في مسقط رأسها سلوفينيا