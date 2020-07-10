إردوغان يعلن فتح «آيا صوفيا» أمام المسلمين لأداء الصلاة

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الجمعة، فتح كنيسة آيا صوفيا في إسطنبول أمام المسلمين لأداء الصلاة، وذلك في أعقاب إبطال محكمة تركية وضعها الحالي كمتحف.

وقال إردوغان في بيان نشر عبر «تويتر»: «تقرر أن آيا صوفيا ستوضع تحت إدارة رئاسة الشؤون الدينية وستفتح للصلاة».

وفتحت أعلى محكمة إدارية في تركيا الجمعة الطريق أمام تحويل كاتدرائية آيا صوفيا السابقة في اسطنبول إلى مسجد، بإبطال وضعها الحالي كمتحف، وفق ما وكالة «فرانس برس»، ووافق مجلس الدولة التركي على طلبات قدّمتها منظمات عدة بإبطال قرار حكومي يعود للعام 1934 يعطي الموقع وضع متحف، وفق ما أوردت وكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية.

وفي أول رد فعل دولي اعتبرت الحكومة اليونانية الجمعة أنّ قرار القضاء التركي الذي يفتح الطريق أمام تحويل كنيسة ايا صوفيا في اسطنبول إلى مسجد، «استفزاز للعالم المتحضر»، وقالت وزيرة الثقافة اليونانية لينا مندوني في بيان إنّ النزعة «القومية التي يبديها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيد بلاده ستة قرون إلى الوراء».

من جانبها عبرت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية الجمعة عن أسفها لعدم إصغاء القضاء التركي إلى «مخاوف ملايين المسيحيين»، وسماحها بتحويل كنيسة آيا صوفيا السابقة في اسطنبول إلى مسجد.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية «إنترفاكس» عن الناطق باسم الكنيسة فلاديمير ليغويدا قوله «نلاحظ أنه لم يجريالإصغاء إلى مخاوف ملايين المسيحيين».