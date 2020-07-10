البنتاغون يبحث عن أدلة بشأن مكافآت روسية لقتل جنود أميركيين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 يوليو 2020, 04:13 مساء
ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. (أرشيفية: فرانس برس)

تعهد كبار مسؤولي البنتاغون، الخميس، باتخاذ تدابير إذا تمكن الجيش الأميركي من تأكيد المعلومات حول دفع موسكو مكافآت لعناصر حركة طالبان لقاء قتل جنود أميركيين في أفغانستان.

وقال وزير الدفاع مارك إسبر ورئيس هيئة الأركان الأميركية الجنرال مارك ميلي، ردا على أسئلة لجنة في الكونغرس حول هذه المعلومات الاستخباراتية الأميركية، إن الاستخبارات العسكرية لم تؤكدها بعد، في أول تعليقات علنية لهما حول هذه القضية التي أثارت فضيحة في واشنطن.

روسيا تدعم المتمردين الأفغان
وقال الجنرال ميلي إن واشنطن على علم منذ سنوات بأن روسيا تدعم المتمردين الأفغان، لا سيما من خلال تسليمهم أسلحة، مضيفا: «لكن هناك فرقا شاسعا بين التسليح وإصدار أوامر».

وتابع: «نعلم بالأسلحة، نعلم بالدعم. لكن في ما يتعلق بروسيا، ليس لدينا دليل ملموس ولا معلومات حول تعليمات محددة. هذا مختلف جدا».

وأكد: «سنتقصى، سنكتشف إن كان ذلك صحيحا. وإن كان صحيحا، سنتخذ تدابير»، من غير أن يحدد طبيعة هذه التدابير. من جهته، قال إسبر إنه حتى لو لم يتم التأكد حتى الآن من مصداقية هذه المعلومات، فإن البنتاغون ينظر بجدية في كل المعلومات حول تهديدات للقوات الأميركية.

روسيا عرضت مكافآت لقتل جنود أميركيين
وأفادت جريدة «نيويورك تايمز» وبعدها جريدتا «واشنطن بوست» و«وول ستريت جورنال» بأن وحدة استخباراتية تابعة للجيش الروسي عرضت مكافآت على مسلّحين «مرتبطين بطالبان» لقتل جنود أميركيين من قوات الحلف الأطلسي في أفغانستان.

ونقلت الصحف عن مصادر مجهولة في الاستخبارات الأميركية أن هذه المعلومات رفعت إلى الرئيس ترامب وبحثها مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض نهاية مارس دون اتخاذ أي قرار.

وذكرت الصحف نقلا عن مصادر لم تحدد هويتها في أجهزة الاستخبارات الأميركية أن المعلومات نقلت إلى الرئيس دونالد ترامب ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الذي بحثها في أواخر مارس، من دون اتخاذ أي قرار بشأن تحرك، ونفت روسيا كما «طالبان» هذه المعلومات جملة وتفصيلا.

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