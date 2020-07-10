بايدن يتعهد بتوفير 5 ملايين وظيفة للأميركيين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 يوليو 2020, 03:26 مساء
المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن (أ ف ب)

تعهد المرشح الديمقراطي المفترض لانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن بإنفاق 700 مليار دولار على المنتجات أميركية الصنع والأبحاث الصناعية، وهو ما قال إنه سيخلق وظائف مدفوعة الأجر لنحو خمسة ملايين شخص في خضم جائحة فيروس «كورونا المستجد».

وقال بايدن في كلمة تضمنت الخطوط العريضة للخطة قُرب بلدة سكرانتون التي أمضى طفولته فيها بشمال شرق بنسلفانيا: «سينصب تركيزي على الأُسر الكادحة: أُسر الطبقة الوسطى التي أنحدر منها هنا في سكرانتون، لا طبقة المستثمرين الأثرياء.. ليسوا هم من يحتاجني، بل الأُسر الكادحة».

حوت المقترحات تفاصيل جديدة وتكلفة أعلى لسياسات تعاف اقتصادي ستتكلف تريليونات الدولارات، يتعهد نائب الرئيس السابق بتطبيقها إذا فاز على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الثالث من نوفمبر.

ويكابد الاقتصاد الأميركي إغلاقات متكررة من جراء تفشي فيروس «كورونا»، بينما صرف رقم قياسي بلغ 32.9 مليون شخص شيكات إعانة البطالة في الأسبوع الثالث من يونيو الماضي، حسبما أظهرته بيانات وزارة العمل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إصابة رئيسة بوليفيا بفيروس «كورونا»
دولى
وزير الدفاع المصري يشهد مناورة عسكرية بالمنطقة الغربية ويوصي القوات بأعلى درجات ...
عربى
العدد 242 من «الوسط»: خيار القبعات الزرقاء .. ولدغ العقارب في الجنوب
ليبيا
المحكمة الأميركية العليا تبت في قضيتي حسابات ترامب المالية وعلاقته بممثلة أفلام ...
دولى
ثلاث رسائل تحذيرية من المغرب لمجلس الأمن بشأن الأزمة الليبية
ليبيا
«خارجية الوفاق» ترد على لافروف بعد تصريحاته عن وقف إطلاق النار والحل العسكري
ليبيا
وزير الخارجية الألماني منتقدا «العبثية الساخرة» في توريد السلاح إلى ليبيا: «لا ...
ليبيا
الجماهير تشن هجوما عنيفا ضد لاعبي «إسبانيول»: أنتم عار على 120 سنة من التاريخ
رياضة عالمية
وزارة الداخلية التونسية تحبط مخططات إرهابية تستهدف السياح ومقرات سيادية
عربى
ضبط متهمين بصناعة العسل المغشوش والشعوذة في أجدابيا
ليبيا
ضبط متهمين بصناعة العسل المغشوش والشعوذة في أجدابيا
ليبيا
غوتيريس يلمح إلى إمكانية إنشاء منطقة منزوعة السلاح في ليبيا
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إتقاذ مريضة «كورونا» بعملية زراعة رئتين