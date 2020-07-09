«فرانس برس»: عدد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» يتخطى 12 مليونا في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 يوليو 2020, 12:48 مساء

تخطى عدد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» المسجلة رسميا في العالم 12 مليون إصابة، أكثر من نصفها في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية، وفق تعداد وضعته وكالة «فرانس برس» استنادا إلى مصادر رسمية الخميس.

وجرى إحصاء 549451 وفاة من أصل ما لا يقل عن 12063425 إصابة، وخصوصا في الولايات المتحدة التي تسجل أعلى حصيلة مع بلوغها 3055101 إصابة من ضمنها 132309 وفاة، والبرازيل التي أحصت 1713160 إصابة من ضمنها 67964 وفاة.

وتضاعف عدد الإصابات المعلنة في العالم منذ 31 مايو وسجل ما يزيد على 1.3 مليون إصابة جديدة في الأيام السبعة الأخيرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تسجيل جديد يكشف الكلمات الأخيرة لجورج فلويد قبل وفاته
دولى
المسماري يعلق على «وجود جنود أجانب» في منشآت نفطية
ليبيا
بنس: أكثر من 3 ملايين إصابة مؤكدة بـ«كوفيد-19» في الولايات المتحدة
دولى
روسيا: تركيا تعمل مع حكومة «الوفاق» للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
بيان من «صحة الموقتة» حول ما أثير عن تأخر استقبال حالة مصابة بفيروس «كورونا»
ليبيا
«الأناضول» التركية تستعرض ثروات ليبيا من اليورانيوم والحديد والذهب والمعادن ...
ليبيا
بنور لـ«بوابة الوسط»: جمعية مدربي كرة القدم بطرابلس مظلة للحماية
رياضة محلية
تعليق العمل بمستشفى أوباري بعد إصابة أحد العاملين بفيروس كورونا
ليبيا
لافروف يرى تبدل مواقف الأطراف من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
حديث مثير لإبراهيموفيتش عقب سحق يوفنتوس
رياضة عالمية
ترامب ينتقد فاوتشي بشأن وضع كورونا المستجد في الولايات المتحدة
دولى
أكثر من 60 ألف إصابة بـ«كورونا» في أميركا خلال 24 ساعة
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إتقاذ مريضة «كورونا» بعملية زراعة رئتين