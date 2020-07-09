«فرانس برس»: عدد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» يتخطى 12 مليونا في العالم

تخطى عدد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» المسجلة رسميا في العالم 12 مليون إصابة، أكثر من نصفها في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية، وفق تعداد وضعته وكالة «فرانس برس» استنادا إلى مصادر رسمية الخميس.

وجرى إحصاء 549451 وفاة من أصل ما لا يقل عن 12063425 إصابة، وخصوصا في الولايات المتحدة التي تسجل أعلى حصيلة مع بلوغها 3055101 إصابة من ضمنها 132309 وفاة، والبرازيل التي أحصت 1713160 إصابة من ضمنها 67964 وفاة.

وتضاعف عدد الإصابات المعلنة في العالم منذ 31 مايو وسجل ما يزيد على 1.3 مليون إصابة جديدة في الأيام السبعة الأخيرة.