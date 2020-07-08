مقتل 23 عسكرياً نيجيرياً في كمين «إرهابي» نصبه مسلحوا «بوكو حرام»

شاحنة تابعة لتنظيم «داعش» في غرب افريقيا في نيجيريا، 2 أغسطس 2019. (أ ف ب)

قتل 23 عسكرياً نيجيرياً على الأقلّ في كمين نصبه «إرهابيون» على طريق رئيسي في شمال شرق البلاد، كما أفادت مصادر أمنية الأربعاء.

وأوضحت المصادر أنّ الهجوم وقع الثلاثاء على بعد حوالى 40 كلم من مدينة مايدوغوري، مهد جماعة بوكو حرام «الإرهابية»، وفق «فرانس برس».

وقال أحد المصادر طالباً عدم نشر اسمه إنّ «قافلة عسكرية تعرّضت أمس لكمين نصبه إرهابيون في قرية بولابولين على الطريق بين مايدوغوري ودامبوا». وأضاف أنّ «23 عسكرياً قتلوا وأصيب اثنان آخران بجروح وهناك عدد غير معلوم من المفقودين».

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من جهته أعلن مصدر أمني ثان أنّ القافلة كانت في طريق عودتها من مايدوغوري حين تعرّضت للهجوم المسلّح. وقال «كان العسكريون عائدين من عملية دورية وتمشيط ضدّ الإرهابيين عندما تعرّضوا للهجوم. لقد تمكّنوا من صدّ الهجوم بعد وصول تعزيزات لكنّهم تكبّدوا خسائر في الأرواح. لقد قتل 23 عسكرياً على الأقل». وأضاف أنّ الجيش أطلق عملية للعثور على العسكريين المفقودين.

وتيرة الهجمات «الإرهابية»

وفي بيان رسمي أكّد الجيش وقوع الكمين، لكنّه أعلن مقتل اثنين من جنوده فقط من جرّائه. وأضاف الجيش أنّ عناصره تصدّوا للكمين وأوقعوا 17 قتيلاً في صفوف «الإرهابين» . وغالباً ما يهاجم «متطرفون» من جماعة «بوكو حرام» أو تنظيم «داعش» في غرب إفريقيا، قوافل مدنية وعسكرية شمال شرق البلاد.

وازدادت في الأسابيع الأخيرة وتيرة الهجمات «الإرهابية» في هذه المنطقة. وقتل أكثر من 36 ألف شخص منذ 2009 نتيجة العنف في المنطقة، ونزح أكثر من مليونين.

من جهتها، تقدّر الأمم المتحدة عدد من يعوّلون على المساعدات الإنسانية بحوالى ثمانية ملايين نسمة في منطقة بحيرة تشاد المتضرّرة بشدّة من النزاع مع بوكو حرام المستمرّ منذ أكثر من عقد.