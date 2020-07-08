جامعات أميركية تقاضي حكومة ترامب بسبب قرار سحب تأشيرات طلاب أجانب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يوليو 2020, 08:12 مساء
مشهد عام لجامعة هارفرد في كامبريدج بولاية ماساتشوستس، 22 أبريل 2020. (أ ف ب)

طلبت جامعتا «هارفرد» و«إم آي تي» من محكمة الأربعاء تجميد قرار لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقضي بإسقاط تأشيرات طلاب أجانب في جامعات قررت إجراء الحصص الدراسية بالكامل على الإنترنت بسبب جائحة «كوفيد-19».

وتأتي الدعوى القضائية التي رفعتها الجامعتان ردا على إعلان وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك أن على الطلاب المعنيين مغادرة البلاد أو الانتقال إلى معاهد تطلب الحضور شخصيا إلى الحصص الدراسية، وفق «فرانس برس».

وقال رئيس جامعة هارفرد لورنس باكاو في بيان: «سنتابع هذه القضية بتصميم كي يتمكن طلابنا الدوليون والطلاب الدوليون في معاهد جميع أنحاء البلاد، من مواصلة دراستهم من دون أي تهديد بالترحيل». وقالت وكالة الهجرة والجمارك في إعلانها إن وزارة الخارجية لن تقوم بإصدار تأشيرات لطلاب برامج دراسية ستجري بالكامل على الإنترنت في الخريف، ولن يسمح لمثل هؤلاء الطلاب بالدخول إلى البلاد.

وسيتعين على الجامعات التي تقدم نظاما تعليميا يمزج بين الإنترنت والحضور الشخصي، أن تثبت أن الطلاب الأجانب يحضرون شخصيا أكبر عدد ممكن من الحصص، للحفاظ على وضع إقامتهم. ويعتبر كثيرون هذا الإجراء محاولة من البيت الأبيض للضغط على معاهد تعليمية مترددة في إعادة فتح أبوابها وسط تفشي وباء «كوفيد-19».

وقال باكاو إن «القرار صدر من دون سابق إنذار» معتبرا أن «قسوته لا يضاهيها سوى تهوره». وأضاف: «يبدو أنه صمم بقصد الضغط على الكليات والجامعات لفتح فصولها الدراسية داخل الحرم الجامعي للتدريس بحضور شخصي هذا الخريف، من دون أي اعتبار للمخاوف المتعلقة بصحة وسلامة الطلاب والمدرسين وسواهم».

وتقول الجامعتان في الدعوى القضائية إن القرار سيلحق ضررا «هائلا» بالطلاب على الصعيدين الشخصي والمالي. وتصف الدعوى القرار بـ«التعسفي والمستبد». وتطلب الجهة المدعية من المحكمة إصدار أمر موقت بوقف تنفيذ القرار وبإصدار «إنذار قضائي» يمنع تنفيذ تلك السياسات.

وتطلب الجهة المدعية أيضا إعلان عدم قانونية القرار، وأن يتم تسديد نفقاتها ودفع أي تعويضات تراها المحكمة مناسبة. والدعوى التي رفعت في محكمة ماساتشوستس تحدد الجهة المدعى عليها بكل من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ووزارة الأمن الداخلي.

ولم تعلن معظم الجامعات والكليات الأميركية بعد خططها للخريف، لكن جامعة هارفرد قالت إن جميع دروسها للسنة الأكاديمية 2020-2021 ستقدم على الإنترنت «مع استثناءات نادرة». وقالت إن من شأن قاعات دراسة مكتظة تعريض صحة الطلاب والأساتذة للخطر. ووصف ترامب القرار بـ«السخيف».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بيان من «صحة الموقتة» حول ما أثير عن تأخر استقبال حالة مصابة بفيروس «كورونا»
ليبيا
بنور لـ«بوابة الوسط»: جمعية مدربي كرة القدم بطرابلس مظلة للحماية
رياضة محلية
تعليق العمل بمستشفى أوباري بعد إصابة أحد العاملين بفيروس كورونا
ليبيا
حديث مثير لإبراهيموفيتش عقب سحق يوفنتوس
رياضة عالمية
ترامب ينتقد فاوتشي بشأن وضع كورونا المستجد في الولايات المتحدة
دولى
أكثر من 60 ألف إصابة بـ«كورونا» في أميركا خلال 24 ساعة
دولى
بـ100 دولار للبرميل تتجاوز ليبيا التحديات المالية الصعبة الناجمة عن تدهور سعر ...
ليبيا
65 إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 حالة شفاء ووفاة واحدة في ليبيا
ليبيا
وقوع حادث مروري مروع على كورنيش طرابلس
ليبيا
«مواصلات الوفاق» تبحث ترتيبات عودة الشركة الإيطالية لإنشاء محطة ركاب بمطار ...
ليبيا
«المركزي» طرابلس: لم ترد أي إيرادات من قطاع الاتصالات خلال الستة أشهر الماضية
ليبيا
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يعلن إصابته بفيروس «كورونا»
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الأناضول» التركية تستعرض ثروات ليبيا من اليورانيوم والحديد والذهب والمعادن النفيسة