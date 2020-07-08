ماري ترامب تصف الرئيس الأميركي بأنه «نرجسي وكاذب يعتبر الغش أسلوب حياة»

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أرشيفية: الإنترنت)

وصفت ماري ترامب ابنة شقيق الرئيس الأميركي بأنه «نرجسي وكاذب» وأن شخصيته طبعت بسلوك والده «المتسلط»، وذلك في مذكراتها التي نشرت، جريدة نيويورك تايمز، أمس الثلاثاء، مقتطفات منها، ومن المقرر أن يصدر كتابها في 14 يوليو الجاري تحت عنوان «كيف صنعت عائلتي أخطر رجل في العالم؟».

ورد البيت الأبيض فورا على الاتهامات، واصفا كتاب ماري ترامب بأنه «كتاب أكاذيب». يأتي ذلك وسط معركة قضائية لمنع نشر المذكرات التي تصدرت المبيعات منذ الآن على موقع «أمازون» قبل أقل من أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية الأميركية.

«امتحانات سات» ورد البيت الأبيض على الاتهام

وكتبت ماري (55 عاما) المتخصصة في علم النفس السريري أن ترامب اعتبر «الغش أسلوب حياة»، بحسب جريدة «نيويورك تايمز». واتهمت الرئيس بـ«العجرفة والجهل المتعمد» منذ صغره.

وقالت إنه دفع أموالا لشخص آخر للخضوع لامتحانات «سات»، ما ساعده على دخول كلية وارتون لإدارة الأعمال في جامعة بنسلفانيا. ولم توضح الجريدة كيف علمت ماري بهذه التفاصيل.

في حين علقت نائبة الناطق باسم البيت الأبيض ساره ماثيوز قائلة إن «الاتهام المرتبط بسات السخيف كاذب تماما».ويشير الكتاب المؤلف من 240 صفحة إلى أن ترامب تأثر بشخصية والده «المعتل اجتماعيا» فريد ترامب، الذي خلق بيئة مؤذية وصادمة بالنسبة لعائلته في المنزل كما أفادت جريدة «واشنطن بوست».

وأضافت ماثيوز في ردها على المذكرات إن الرئيس «قال إن والده كان محبا ولم يكن أبدا قاسيا في تعامله معه كطفل». ويعد الكتاب أول وصف غير مؤات بالنسبة للرئيس من قبل شخص من عائلته.

الجد المتسلط كان يهزأ من والد ماري

وبحسب جريدة "نيويورك تايمز" فان ماري ترامب وصفت كيف أن جدها «المتسلط» كان «يهزأ» من والدها، وكيف أن دونالد ترامب الذي يصغره بسبعة أعوام «تعلم كيفية الكذب لكي يبرز نفسه»، بعدما شهد على الإذلال الذي تعرضه له شقيقه.

وحاول شقيق الرئيس الأصغر روبرت ترامب منع نشر الكتاب، مشيرا إلى أن ماري انتهكت اتفاقا بعدم الكشف عن أسرار عائلية تم التوقيع عليه سنة 2001 بعدما تمت تسوية مسائل عالقة بشأن عقار تابع لجدها.

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وقرر قاض في نيويورك الأسبوع الماضي السماح لدار النشر «سايمن اند شوستر» طباعة الكتاب نظرا إلى أن الشركة «لم تكن طرفا في الاتفاق». ويذكر أن ماري ابنة فريد ترامب جونيور، شقيق الرئيس الأكبر الذي توفي عام 1981 جرّاء مضاعفات مرتبطة بإدمانه الكحول.

وقالت ماثيوز «قد تدعي ماري ترامب والشركة الناشرة لكتابها أنهما تعملان للمصلحة العامة، لكن هدف الكتاب بكل وضوح هو تحقيق مصالح مالية للمؤلفة». وكتبت ماري ترامب أيضا كما نقلت عنها شبكة "سي ان ان" أن دونالد ترامب «متبعا أسلوب جدي ومع عدم تحرك وصمت أشقائه وشقيقاته، دمّر والدي. ولا يمكنني أن أدعه يدمّر بلادي».

والكتاب هو الأخير في سلسلة كتب احتوت معلومات مؤذية بحق ترامب، بعدما وصف مساعده السابق جون بولتون الرئيس بأنه فاسد وغير كفؤ وفي كتاب صدر الشهر الماضي واعتبره ترامب "محض خيال".