إيطاليا تفرض الحجر الصحي على سفينة إنقاذ المهاجرين «أوشن فايكينغ»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 يوليو 2020, 10:35 مساء
سفينة إنقاذ المهاجرين أوشن فايكينغ تدخل ميناء بورتو إمبيدوكلي في صقلية، 6 يوليو 2020. (أ ف ب)

فرضت السلطات البحرية الإيطالية، الثلاثاء، حجرا صحيا على سفينة إنقاذ المهاجرين «أوشن فايكينغ» المتوقفة قبالة ميناء بورتو إمبيدوكلي في صقلية، وفق ما أعلنت منظمة «إس.أو.إس المتوسط» غير الحكومية.

وكانت السلطات الإيطالية قد سمحت ليل الإثنين للمنظمة بإنزال المهاجرين الـ180 في هذا المرفأ، بعدما قضوا تسعة أيام في عرض البحر، تمهيدا لوضعهم في الحجر الصحي على متن سفينة أخرى، وفق «فرانس برس».

وخيّم التوتر في الأيام الماضية على متن السفينة «أوشن فايكينغ» التي شهدت محاولة انتحار وأعمال عنف وعمليات قفز من على متنها. والسفينة متوقفة حاليا قبالة الميناء وعلى متنها مراسل لوكالة «فرانس برس» وقد طلب من طاقمها الالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يوما، وفق ما أعلنت المنظمة.

«أوشن فايكينغ» تتلقى إذنا بإنزال المهاجرين الـ180 في صقلية
مهاجرون باكستانيون يروون معاناتهم في ليبيا قبل أن تنقذهم سفينة «أوشن فايكينغ»

وكانت «أوشن فايكينغ» قد استأنفت في 22 يونيو عمليات الإنقاذ بعدما فرضت جائحة «كوفيد-19» توقفا دام ثلاثة أشهر. والمهاجرون الذين أقلتهم السفينة إلى صقلية هم من بنغلادش وباكستان وبلدان شمال أفريقيا وإريتريا، وبينهم حامل و25 قاصرا فروا من ليبيا.

وتتهيأ إيطاليا لوصول مزيد من سفن إنقاذ المهاجرين، وقد طلب أحد رؤساء البلديات المحلية نشر الجيش من أجل «حماية مواطني» المنطقة الفقيرة التي تعاني التداعيات الاقتصادية للجائحة.

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