«الصحة العالمية» تعلق على ظهور «الطاعون الدبلي» في الصين.. وتحذير من الانتقال عبر الجرذان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 يوليو 2020, 08:50 مساء

 علقت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، على الحالة التي ظهرت بالصين بمرض «الطاعون الدبلي»، معتبرة أنها لا تشكل «خطرًا حقيقيًّا في المرحلة الحالية».

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن «الطاعون الدبلي لا يشكل أي خطر حقيقي في المرحلة الحالية»، مشيرة إلى أنها «مستمرة» في مراقبة الوضع عن كثب.

وشددت السلطات الصينية التدابير الوقائية بعد تسجيل إصابات مؤكدة بالطاعون الدبلي خلال الأيام الماضية.

وسجلت في منطقة منغوليا الداخلية في شمال البلاد، حالة إصابة بالطاعون الدملي أو (الدبلي) لدى راعي ماشية خلال نهاية الأسبوع. وقالت اللجنة الصحية في مدينة بايانور في بيان إن المصاب حالته مستقرة وهو في مستشفى في المدينة.

وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية، ذكرت أن حالتين مؤكدتين سُجِلتا الأسبوع الماضي في محافظة خوفد في منغوليا، لدى شقيقين تناولا لحم المرموط.

وجرى في بعض المدن منع صيد وتناول الحيوانات التي قد تكون حاملة للطاعون، لا سيما المرموط، حتى نهاية العام، وتم حض السكان على الإبلاغ بوجود أي قوارض مريضة أو ميتة.

ويمكن لبكتيريا يرسينيا الطاعونية المسببة للطاعون الانتقال للإنسان من الجرذان المصابة عبر البراغيث.

ويبقى الطاعون شديد العدوى نادرًا في الصين وهو قابل للعلاج، لكن قضى بسببه 5 أشخاص حتى الآن منذ العام 2014، بحسب اللجنة الوطنية الصحية في الصين.

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