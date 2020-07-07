طلب تصويت في مجلس الأمن على تمديد آلية إيصال المساعدات لسورية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 يوليو 2020, 04:17 مساء

طلبت ألمانيا وبلجيكا التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار لتمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سورية، فيما يتوقع أن تستخدم روسيا حق النقض لمعارضته، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الثلاثاء.

ويُرتقب إعلان نتائج التصويت مساء الثلاثاء. ويطلب مشروع القرار الألماني البلجيكي تمديد هذا التفويض الذي لا يتطلّب موافقة دمشق لإيصال المساعدات إلى سورية لمدة عام، عبر الإبقاء على نقطتَي الدخول الحاليّتين على الحدود التركية، بينما تريد موسكو إلغاء إحدى النقطتين وإقرار تمديد لعشرة أشهر فقط، وفق «فرانس برس».

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