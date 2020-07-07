بكين لا تسجل إصابات جديدة بـ«كورونا» لأول مرة منذ شهر

مواطنون ينتظرون للخضوع لفحص الكشف عن كورونا في بكين، 1 يوليو 2020، (ا ف ب)

أعلنت بكين اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل إصابات جديدة للمرة الأولى منذ ظهور بؤرة جديدة في العاصمة الصينية في يونيو، التي أثارت مخاوف من موجة ثانية من الوباء.

وأصيب 335 شخصا منذ ظهور بؤرة في سوق شينفادي للمبيعات بالجملة في مطلع شهر يونيو الماضي، حسب وكالة «فرانس برس».

وأعلنت لجنة الصحة في بكين رصد حالة واحدة لشخص لا تظهر عليه عوارض المرض الإثنين، لم تدرجه الصين ضمن الحالات التي تحصيها.

ولا تزال السلطات الصينية تحقق في أسباب ظهور البؤرة الأخيرة بعدما رصد فيروس كورونا المستجد على لوحات تقطيع سمك السلمون في سوق شينفادي، ما تسبب بحظر على بعض الواردات وقيود مراقبة إضافية على مزودي المواد الغذائية المستوردة.

فحص 11 مليون شخص في المدينة

وأجرت حكومة بكين فحوصات الكشف عن الفيروس على أكثر من 11 مليون شخص منذ 11 يونيو، أي تقريبا نصف عدد السكان، كما أعلن مسؤولون في مؤتمر صحفي الاثنين.

واصطف مواطنون وسط درجات الحرارة المرتفعة في مواقع إجراء الفحوصات في مختلف أنحاء المدينة، وجمعت مئات آلاف العينات يوميا.

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وتم تخفيف الإغلاق في مواقع معينة في مختلف أنحاء المدينة في الأيام الماضية حيث سمح للأشخاص الذين يقيمون في مناطق تعتبر «منخفضة المخاطر» بالتنقل بحرية مجددا.

وقال نائب مدير مركز المدينة لمراقبة الأمراض بانغ شينغهو للصحفيين الإثنين إن الوضع الوبائي مستقر ويتحسن. وتمكنت الصين من السيطرة على انتشار الوباء إلى حد كبير قبل رصد البؤرة الجديدة الشهر الماضي.