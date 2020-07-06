المنظمة الدولية للهجرة تطلق دليل المصطلحات الأساسية بثلاث لغات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يوليو 2020, 01:49 صباحا
زورق لمهاجرين في مياه البحر المتوسط (أرشيفية: الإنترنت).

أطلقت المنظمة الدولية للهجرة بجمهورية مصر العربية، دليل مصطلحات الهجرة باللغات العربية والإنجليزية، والفرنسية.

تم تطوير هذا الدليل للقارئ العربي، بالاعتماد على معجم مصطلحات الهجرة، والذي أصدرته المنظمة الدولية للهجرة عام 2019 باللغة الإنجليزية، وفق بيان أصدرته المنظمة.

ويقدم الدليل الثلاثي اللغات ٧٣ مصطلحا باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، وذلك لضمان استخدامه في كافة أنحاء العالم العربي، وبما يتضمن الدول التي تنتشر بها الفرنسية كلغة ثانية.

هدف شامل
ويهدف الدليل إلى تقديم شروح واضحة ودقيقة ومحدثة للمصطلحات الأساسية في مجال الهجرة، والتي تواكب التطور الحادث في حقائق وسياقات وأطر الهجرة. وتم تصميم هذا الدليل من أجل العاملين في مجال الهجرة بما يشمل الهيئات والمؤسسات التشريعية والقضائية والتنفيذية الوطنية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والعاملين بالإعلام، وأساتذة وطلاب الجامعات، وجميع المهتمين بقضايا الهجرة.

كما يساهم الدليل في تعزيز الإنتاج المعرفي باللغة العربية والمتعلق بقضايا الهجرة، ما يعد شيئاّ مهماّ في المرحلة اللاحقة للإتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي تم إبرامه في ديسمبر 2018 والذي يقدم خارطة طريق يُؤمَل أن تسترشد بها البلدان من أجل تحقيق هدف شامل، وهو ضمان أن تصب الهجرة في صالح الجميع، وأن تحصل في ظروف آمنة وتكون خياراً وليس ضرورة يفرضها اليأس من الواقع المعاش.

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