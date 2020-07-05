تمديد حالة الطوارئ في فلسطين لمواجهة «كورونا»

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، تمديد حالة الطوارئ للمرة الخامسة لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، على أثر ازدياد أعداد الإصابات في الأراضي الفلسطينية.
وينص المرسوم الرئاسي على أن تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن فيروس «كورونا»، وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار، حسب وكالة «فرانس برس».
عدد الإصابات يقترب من 4 آلاف حالة
وأحصت الضفة الغربية المحتلة 3971 إصابة بينها 14 وفاة، في حين سجل قطاع غزة 72 إصابة، ووفاة واحدة.
وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت حالة الطوارئ للمرة الأولى في الخامس من مارس الماضي مع تسجيل أول الإصابات بالفيروس. وكلف عباس رئيس الوزراء محمد اشتية تنفيذ ما جاء في المرسوم.
وضع خطر في مدينة الخليل
وتتركز معظم الإصابات بالفيروس المستجد في مدينة الخليل ذات الكثافة السكانية العالية، الواقعة في جنوب الضفة الغربية المحتلة، تليها مدينة نابلس (شمال).
وأعلنت الحكومة الفلسطينية، الأربعاء الماضي، إغلاق جميع المحافظات في الضفة الغربية المحتلة لمدة خمسة أيام، لكنها قابلة للتمديد بحسب الحالة الوبائية.