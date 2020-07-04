كوريا الشمالية تقلل من قيمة المحادثات مع الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 يوليو 2020, 08:00 مساء
دونالد ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي. (أرشيفية: الإنترنت).

قالت دبلوماسية كبيرة في كوريا الشمالية، السبت، قبل زيارة مبعوث أميركي لكوريا الجنوبية إن بيونغ يانغ لا تشعر بأن هناك حاجة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة لأن الحوار لن يكون أكثر من «أداة سياسية» بالنسبة لواشنطن.

وقالت نائبة وزير الخارجية في كوريا الشمالية، تشوي سون هوي، إن المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ لن تنجح، وإن سياسة بلادها لن تتغير، بحسب «رويترز».

وأضافت في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية: «لا نستشعر أي حاجة للجلوس وجهًا لوجه مع الولايات المتحدة لأنها لا تعتبر الحوار بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والولايات المتحدة سوى أداة لمواجهة أزمتها السياسية».

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ومن المقرر أن يزور ستيفن بيغن، نائب وزير الخارجية الأميركي، كوريا الجنوبية خلال أيام لمناقشة المحادثات المتعثرة مع الشمال.

كان رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، قال يوم الأربعاء إنه ينبغي على الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم غونغ أون الالتقاء مجددًا قبل انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر؛ مما سيساعد في استئناف المفاوضات النووية المتعثرة.

وقال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، للصحفيين في نيويورك يوم الخميس، إن الرئيس قد يسعى لعقد قمة أخرى مع كيم على سبيل المفاجأة في أكتوبر قبل الانتخابات.

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