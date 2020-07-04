روحاني يدعو إلى تطبيق أوامر وضع الكمامات لخفض الحصيلة اليومية لوفيات «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 يوليو 2020, 04:23 مساء
صورة لإيرانيين يضع كثير منهم الكمامات في محطة قطارات في طهران، 10 يونيو 2020. (أ ف ب)

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، إلى عدم تقديم الخدمات للأشخاص الذين لا يضعون كمامات في الأماكن العامة المغلقة، في إطار جهود حكومته لإلزام السكان بوضعها.

ويدخل قرار فرض وضع الكمامات حيّز التنفيذ اعتبارًا من منتصف الليل، في إطار جهود السلطات لخفض الحصيلة اليومية للوفيات الناجمة عن فيروس «كورونا المستجد»، التي لا تزال تتجاوز المئة، وفق «فرانس برس».

ويذكر أن وضع الكمامات إلزامي في وسائل النقل العام في إيران بينما أقر مجلس مدينة طهران أن كثرين لا يلتزمون بالأمر في الحافلات والقطارات التي يديرها في العاصمة.

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وأفاد روحاني في خطاب أمام اللجنة المكلفة مكافحة تفشي الفيروس في الجمهورية الإسلامية التي تعد البلد الأكثر تأثرًا بـ«كوفيد-19» في الشرق الأوسط، أن أمر فرض وضع الكمامات «يحتاج إلى ما يضمن بأنه سيتم احترامه».

ومنذ أواخر الشهر الماضي، أطلقت الحكومة حملة توعية وضع المسؤولون ومذيعو القنوات الرسمية في إطارها الكمامات أمام عدسات الكاميرات لتشجيع الناس على استخدامها.

وأفادت الناطقة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، أنه تم تسجيل 148 وفاة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بعدما سجّلت 154 وفاة الجمعة.

ووصل إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في إيران حتى الآن إلى 11408، من بين 237878 إصابة مؤكدة منذ سجلت الجمهورية الإسلامية أولى الحالات لديها أواخر فبراير.

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