أميركا تسجل حصيلة إصابات قياسية بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 يوليو 2020, 08:05 صباحا
رجال يرتدون بزات واقية ينزلون نعش ضحية لفيروس كورونا، في هندوراس، 7 يونيو 2020 (أ ف ب)

سُجّلت نحو 53.069 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجدّ» في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة، وهو رقم قياسي منذ بداية الوباء، حسب إحصاء لجامعة «جونز هوبكنز» الخميس.

وبذلك، يرتفع إجمالي الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى أكثر من 2.7 مليون، وسجّلت البلاد أيضًا 649 وفاة بالفيروس في 24 ساعة، ليرتفع إجمالي وفيات الفيروس في الولايات المتحدة إلى 128.677، حسب وكالة «فرانس برس».

وعدد الإصابات المكتشفة حديثًا في الولايات المتحدة، أعلى من أيّ وقت مضى منذ ظهور الوباء، كذلك فإن عدد الحالات التي تتطلب دخول المستشفيات يتزايد في عدد من بؤر الوباء، كما هو الحال في هيوستن (تكساس) وفينيكس (أريزونا).

بؤر الوباء في أميركا
وسجّلت تكساس الخميس نحو ثمانية آلاف إصابة جديدة بكوفيد-19، ما دفع الحاكم الجمهوري غريغ أبوت، المؤيّد للرئيس دونالد ترامب، إلى الإعلان أنّ وضع الكمامات بات إلزاميًّا في الأماكن العامّة في هذه الولاية الجنوبيّة.

وتنتظر البلاد نهاية أسبوع حسّاسة، مع حلول العيد الوطني في 4 يوليو الذي يشهد عادةً لقاءات عائليّة وتجمّعات، وذلك في ظلّ تجديد فرض قيود في بعض المناطق أو تعليق مسار رفع الإغلاق في أخرى.

ظاهرة التعب من الحجر الصحّي
وأعلن مدير «مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها»، روبرت ريدفيلد، الخميس أنّ «خمسة أو ستّة أو سبعة أو ثمانية في المئة من الأميركيّين أصيبوا، سواء عرفوا ذلك أم لم يعرفوا»، أي أكثر من عشرين مليون شخص، وهو عدد أكبر بكثير من ذاك المعلن رسميًا.

وينسب الخبراء الارتفاع الجديد في الإصابات، إلى مجموعة من العوامل، بينها انتشار ظاهرة «التعب من الحجر الصحّي» بين الأميركيّين على نطاق واسع.

وفي ولاية فلوريدا الجنوبيّة التي أصبحت إحدى بؤر الوباء، سُجّلت نحو 10 آلاف إصابة جديدة الخميس، وهو ما يُعتبر رقمًا قياسيًّا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سيتي يفسد فرحة ليفربول
رياضة عالمية
«صحة الوفاق»: 83 مواطنا في الحجر الصحي بفندق زليتن
ليبيا
استفتاء روسيا يقر التمديد لبوتين في السلطة حتى سن 84 عامًا
دولى
«تويتر» تحذف صورة نشرها ترامب بسبب حقوق الملكية الفكرية
منوعات
أميركا تسجل 50 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا».. وترامب: لا مشكلة في ارتداء الكمامة
دولى
حجر 18 حالة اشتباه «كورونا» بطبرق في انتظار سحب العينات
ليبيا
«الإسكوا» تعقد سلسلة ندوات حول ليبيا ابتداء من 7 يوليو
ليبيا
«قمة نواكشوط»: الوضع الليبي ينذر بمخاطر حقيقية على الاستقرار في الساحل
ليبيا
غسان سلامة يندد بـ«نفاق» بعض دول مجلس الأمن إزاء الملف الليبي ويتهمها بـ«طعنه في...
ليبيا
لجنة دمج القوى المساندة بـ«أركان الوفاق» تقترح إنشاء الحرس الوطني
ليبيا
صنع الله يرد على أنباء توزيع الإيرادات النفطية على الأقاليم الثلاثة
ليبيا
فرنسا تنسحب من عملية للحلف الأطلسي في «المتوسط» بسبب خلافاتها مع تركيا
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نوع جديد من إنفلونزا الخنازير قادر على التسبب بجائحة