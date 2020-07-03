البنتاغون يدين تدريبات بكين العسكرية في بحر الصين الجنوبي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 يوليو 2020, 07:57 صباحا
قطع بحرية صينية في بحر الصين الجنوبي (أرشيفية: رويترز)

دانت وزارة الدفاع الأميركية، الخميس، إجراء مناورات عسكرية صينية حول أرخبيل متنازع عليه في بحر الصين الجنوبي، معتبرةً أنها «ستزيد من زعزعة استقرار» الوضع في المنطقة.

وقالت في بيان إن «وزارة الدفاع قلقة بشأن قرار الصين إجراء مناورات عسكريّة حول أرخبيل باراسيل في بحر الصين الجنوبي من 1 إلى 5 يوليو»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأشار إلى أن هذه الأنشطة «ستزيد عدم استقرار الوضع» في هذه المنطقة التي تتنازع السيادة عليها كلّ من الصين وفيتنام وتايوان. وذكّرت واشنطن بأنّ "هذه التدريبات تنتهك أيضًا التزامات الصين بموجب «إعلان مدونة السلوك من قبل دول رابطة جنوب شرق آسيا (اسيان)» في 2002 «لتجنب نشاطات يمكن أن تؤدي إلى تعقيد أو تصعيد النزاعات وتؤثر على الاسلام والاستقرار».

مطالب صينة غير قانونية
وتابع البنتاغون أن هذه المناورات «هي الأحدث في سلسلة طويلة» من الخطوات الصينية «لتأكيد المطالب البحرية غير القانونية وإلحاق الضرر بجيرانها في جنوب شرق آسيا في بحر الصين الجنوبي».

ودعت وزارة الدفاع الأميركية «جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وعدم القيام بنشاطات عسكرية قد تؤدي إلى تفاقم النزاعات» في المنطقة، مؤكدة أنها ستواصل مراقبة النشاط العسكري الصيني.

وتجري هذه التدريبات الصينية وسط تصاعد الخلافات بين الولايات المتحدة والصين بسبب وباء كوفيد-19، الذي اتهمت فيه واشنطن بكين بإخفاء تفشي المرض والتقليل من خطورته في مدينة ووهان الصينية.

وترفض واشنطن مطالب بكين بجزء كبير من بحر الصين الجنوبي المنطقة التي تضم احتياطي كبير من الفنط والغاز.

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