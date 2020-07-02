بوتين في كلمة متلفزة: «أشكر المواطنين الروس شكرا كبيرا لدعمهم وثقتهم»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة متلفزة إلى الأمة، الثلاثاء 30 يونيو 2020. (أ ف ب)

شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، الروس على «دعمهم وثقتهم»، غداة استفتاء وافقت فيه غالبية الناخبين الروس على تعديل دستوري يتيح له البقاء في السلطة حتى العام 2036.

وأعلن بوتين في كلمة متلفزة: «أريد أن أشكر المواطنين الروس شكرا كبيرا لدعمهم وثقتهم»، مؤكداً أن التعديل سيمنح البلاد «استقرارا داخليا ووقتا لتصبح أقوى ولتمتين مؤسساتها»، وفق «فرانس برس».

وصوّت الروس بنسبة 77.92% على التعديل الدستوري الذي يجيز لفلاديمير بوتين البقاء في السلطة حتى العام 2036، وفقا لإحصاء نهائي صدر اليوم الخميس، وهي نتيجة وصفتها المعارضة بأنها «كذبة كبيرة».

ومن أبرز التعديلات الدستورية، تعديل تم اقتراحه في مارس يسمح بموجبه لبوتين بالترشح لولاية رئاسية أخرى بعد انتهاء فترة ولايته في العام 2024. ويجيز هذا الإصلاح للرئيس الحالي البقاء في الكرملين لولايتين إضافيتين حتى 2036 عندما يبلغ سن 84 عاما.