أوغلو يطالب باريس بالاعتذار عن اتهامات «خاطئة» بشأن حادث بحري في المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 يوليو 2020, 01:37 مساء
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو. (أرشيفية: الإنترنت)

طالب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو باريس بالاعتذار عما اعتبره معلومات «خاطئة» بخصوص حادث بحري بين البلدين في البحر المتوسط.

وقال تشاووش أوغلو في برلين: «ننتظر من فرنسا أن تعتذر. أن تعتذر بلا شروط». وأضاف: «من غير المقبول أن تقدم فرنسا تأكيدات خاطئة وتتحرك ضد تركيا»، ذلك بعد أن اتهمت باريس أنقرة باستهداف إحدى فرقاطاتها المشاركة في عملية بحرية أمنية لحلف شمال الأطلسي في البحر المتوسط، وفق «فرانس برس».

فرنسا تنسحب من عملية «سي غاريان»
وأعلنت وزارة الجيوش الفرنسية، الأربعاء، أن فرنسا قررت الانسحاب موقتًا من عملية للأمن البحري لحلف شمال الأطلسي في البحر المتوسط بسبب خلافاتها مع تركيا.

وقالت الوزارة، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف في أجواء توتر شديد بين باريس وأنقرة منذ أشهر، خصوصًا حول ملف ليبيا: «قررنا سحب وحداتنا موقتًا من عملية سي غارديان» بانتظار تصحيح الوضع، وفق «فرانس برس».

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