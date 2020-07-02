استفتاء روسيا يقر التمديد لبوتين في السلطة حتى سن 84 عامًا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية: الإنترنت)

صوّت الروس بنسبة 77.92% على التعديل الدستوري الذي يجيز لفلاديمير بوتين البقاء في السلطة حتى العام 2036، وفقا لإحصاء نهائي صدر اليوم الخميس، وهي نتيجة وصفتها المعارضة بأنها «كذبة كبيرة».

وبعد فرز الأصوات، بلغت نسبة التصويت «المعارض» 21.27%، وفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن لجنة الانتخابات، علما بأن المشاركة بلغت نسبتها نحو 65%، حسب وكالة «فرانس برس» وكان الاستفتاء مقررا أساسا في 22 أبريل، لكن تم إرجاؤه بسبب جائحة «كوفيد-19». وبهدف تجنب الازدحام الشديد في مراكز الاقتراع دون إضعاف نسبة الإقبال، تقرّر تنظيم الاقتراع على مدى أسبوع من 25 يونيو إلى 1 يوليو. كما وضع الناخبون كمامات وقفازات واقية.

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ولم يكن ثمة شك في النتيجة، إذ تمّت الموافقة على الإصلاحات من قبل السلطة التشريعيّة في بداية العام، والنص الجديد للدستور سبق أن عرض للبيع في المكتبات. ووصف خصم بوتين الأبرز أليكسي نافالني التصويت بأنه «تزوير» و«كذبة كبيرة»، داعيا أنصاره إلى التعبئة للانتخابات الإقليمية المقبلة في سبتمبر.

ومن أبرز التعديلات الدستورية، تعديل تم اقتراحه في مارس يسمح بموجبه لبوتين بالترشح لولاية رئاسية أخرى بعد انتهاء فترة ولايته في العام 2024. ويجيز هذا الإصلاح للرئيس الحالي البقاء في الكرملين لولايتين إضافيتين حتى 2036 عندما يبلغ سن 84 عاما. وتشمل الإصلاحات أيضا إدراج القيم المجتمعيّة المحافظة والوطنيّة، العزيزة على قلب الزعيم الروسي، ضمن الدستور، كالإيمان بالله وعدم تشريع زواج المثليّين، وتحسين الرواتب التقاعديّة والحدّ الأدنى للأجور.

