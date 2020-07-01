تركيا تضع خطة محكمة لمنصات التواصل الاجتماعي بعد تعرض عائلة إردوغان لـ«الإهانة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يوليو 2020, 07:35 مساء
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (أ ف ب)

 أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأربعاء، أن أنقرة ستضع قواعد للتحكم في منصات وسائل التواصل الاجتماعي أو إغلاقها، ليمضي قدما في خطط حكومية بهذا الشأن بعد أن قال إن عائلته تعرضت للإهانة على الإنترنت.

وأعلن وزير المالية براءت البيرق، صهر أردوغان، على «تويتر» يوم الثلاثاء، عن ميلاد طفله الرابع. ووجه بعض مستخدمي «تويتر» إهانات لإسراء زوجة البيرق، وتم اعتقالهم لاحقا، حسبما قال وزير الداخلية سليمان صويلو، وفق «فرانس برس».

لوائح مراقبة
وفي حديثه لأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، أكد إردوغان أن الحزب سيقدم لوائح جديدة لمراقبة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا أن زيادة «الأعمال غير الأخلاقية» على المنصات في السنوات الأخيرة ترجع إلى عدم وجود قواعد تنظيمية.

وأضاف: «هذه المنصات لا تليق بهذه الأمة. نريد إغلاقها ومراقبتها عن طريق طرح (مشروع قانون) على البرلمان في أقرب وقت ممكن». وذكر أن شركات التواصل الاجتماعي ستضطر إلى تعيين ممثلين في تركيا للرد على المطالبات القانونية، التي قال إنه يتم تجاهلها حاليا.

وقال إردوغان: «نحن عازمون على القيام بكل ما يلزم حتى يكون لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي تمثيل مالي وقانوني في بلدنا. سنطبق الحجب والعقوبات القانونية والمالية بعد الانتهاء من اللوائح». ووجهت تركيا انتقادات حادة لـ«تويتر» في يونيو بعد تعليقه أكثر من 7000 حساب يدعم إردوغان، قائلة إن الشركة تشوه سمعة الحكومة وتحاول التأثير على السياسة التركية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إبراهيموفيتش يغامر مجددا مع ميلان بعد غياب
رياضة عالمية
دي مايو يبحث مع لودريان في باريس استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي
ليبيا
ترامب يُبدي «غضبا متزايدا» حيال الصين بسبب «كورونا»
دولى
البيت الأبيض يرجح «استهداف» ضباط استخبارات ترامب على خلفية تسريبات «نيويورك ...
دولى
رصد وتسليم حالة «كورونا» لمركز بنغازي الطبي بمعاونة الأمن
ليبيا
فاوتشي يحذر من مئة ألف إصابة يومية بـ«كوفيد-19» في أميركا
دولى
القنصلية الليبية تحدد شرطين لإعادة العالقين في تونس
ليبيا
13 قتيلا في انفجار بمركز طبي في طهران (فيديو)
دولى
الجيش اللبناني يحذف اللحوم من وجبات طعامه بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة
عربى
«ذا غارديان» تكشف تفاصيل مفاوضات فتح المنشآت النفطية
ليبيا
بعد مقتل جورج فلويد.. بيونسيه تطالب الأميركيين السود بالتصويت لتغيير النظام ...
ثقافة وفن
أنقرة تتهم باريس بالسعي لتعزيز الوجود الروسي في ليبيا
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خروج حالة «كورونا» من مستشفى الهواري ببنغازي بعد شفائها