السلطة الفلسطينية تغلق مدن الضفة الغربية بعد تزايد الإصابات بـ«كوفيد-19»

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية الأربعاء «الإغلاق الكامل» لجميع المحافظات في الضفة الغربية المحتلة، في ظل الازدياد المطرد لأعداد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» والوفيات جراءه.

وقال إبراهيم ملحم في مؤتمر صحفي: «بصفتي المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية أعلن إغلاق جميع المحافظات باستثناء الصيدليات والمخابز ومحال السوبر ماركت»، موضحا أن القرار يدخل حيز التفيذ «صباح الجمعة و(يستمر) لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد»، وفق «فرانس برس».

ارتفاع الإصابات

وشهدت الأراضي الفلسطينية ارتفاعا مطرّدا بالإصابات بالفيروس خلال الأسبوعين الماضيين، بعدما تم تخفيف القيود لمكافحة تفشيه. وسجلت الضفة الغربية 2636 إصابة، بينها 7 وفيات، في حين أحصى قطاع غزة 72 إصابة وحالة وفاة واحدة .

وتستند قرارات الإغلاق في الضفة الغربية إلى حال الطوارئ السارية بقرار من الرئيس محمود عباس وتوصيات لجنة الطوارئ العليا في مواجهة تفشي وباء كوفيد-19.

وأكد ملحم «توقف حركة المواصلات بشكل كامل بين وداخل المحافظات من اجل تقليص مساحة انتشار الفيروس». وأكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبقاء الإجراءات التي اتخذها المحافظون في المدن الفلسطينية المختلفة كما هي.

وكان محافظ نابلس أعلن ظهر الأربعاء إغلاقها بسبب تفشي الفيروس، وهي كانت المحافظة الثالثة التي تغلق بعد تمديد إغلاق محافظتي الخليل وبيت لجم (جنوب).

محافظ نابلس

وقال محافظ نابلس إبراهيم رمضان «تقرر إغلاق المحافظة خمسة أيام اعتبارا من الساعة التاسعة من مساء الأربعاء وحتى مساء الإثنين المقبل، في ضوء زيادة عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد في المحافظة ليصل العدد الى 140 إصابة».

وكان محافظ مدينة بيت لحم أعلن تمديد إغلاق المدينة الذي بدأ الإثنين لخمسة أيام إضافية. ووفقا لبيان المحافظ كامل حميد، «يمنع الدخول والخروج منها باستثناء الطواقم الطبية والحالات الإنسانية وإدخال وإخراج البضائع والمنتوجات الزراعية».

كما كان محافظ الخليل جبرين البكري أعلن قرار إغلاق المدينة «إغلاقا تاما» اعتبارا من مساء الأربعاء وحتى الإثنين المقبل.